Slovenke uspešne kvalifikacije za EP končale z zanesljivo zmago

Slovenske košarkarice so uspešne kvalifikacije za evropsko prvenstvo končale z zanesljivo zmago nad Islandijo (96:59). To je bila še šesta zmaga na šesti kvalifikacijski tekmi, tako da so si tretji zaporedni nastop na EP zagotovile brez praske.

Slovenija je bila v kvalifikacijah po dvakrat boljša od Grčije, Bolgarije ter Islandije in bo letos poleti tretjič zapored igrala na zaključnem turnirju najboljših šestnajstih reprezentanc Evrope.

Najboljše posameznice na tekmi proti zadnjeuvrščeni ekipi iz skupine A so bile Eva Lisec z dvajsetimi točkami, Zala Friškovec, ki je zbrala 14 točk, 10 skokov in osem podaj, ter Teja Oblak (13). Slovenija je zadela kar 18 trojk.

Brez praske do boljšega izhodišča

Lestvica Mednarodne košarkarske zveze, ki služi za razvrščanje ekip v kakovostne bobne na žrebu za evropsko prvenstvo, se spreminja po vsakem kvalifikacijskem ciklu oziroma vsaki tekmi. Slovenija je na zadnji objavljeni lestvici Fiba iz decembra 2020 na zanjo rekordnem 30. mestu in osemnajstem v Evropi. Z dvema novima zmagama bi se lahko zavihtele še višje in si za žreb skupin za eurobasket, ki naj bi bil 8. marca, zagotovile boljše izhodišče.

Tretjič zapored

Slovenija bo od 17. do 27. junija v Valencii in Strasbourgu tretjič zapored igrala na evropskem prvenstvu. Cilj igralk in strokovnega vodstva bo izboljšati uvrstitev s prejšnjega prvenstva v Srbiji, ko je Slovenija za las zgrešil četrtfinale in zasedla deseto mesto, želja pa zagotovo še korak dlje, morda celo medalja.