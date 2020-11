Slovenke po novo zmago

Slovenske košarkarice bodo danes odigrale tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Nasproti bodo stale košarkarice Islandije. Čeprav v ekipi ne bo na covid-19 pozitivnih Nike Barič in Tine Jakovina, so velike favoritinje.

Izbranke Damirja Grgića se bodo danes pomerile z manj kakovostno Islandijo, ki je v uvodnem kvalifikacijskem ciklu lanskega novembra doživela poraza proti Bolgariji in Grčiji. Bolgarke so bile boljše s 84:69, Grkinje pa z 89:54. Na drugi strani so Slovenke ugnale omenjeni reprezentanci in so trenutno z dvema zmagama vodilna reprezentanca skupine A.

Kvalifikacije za EP (Ž), skupina A 3. krog 16.00, Islandija – Slovenija