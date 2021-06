V živo: Slovenci drvijo proti prvi zmagi

Slovenska košarkarska reprezentanca danes začenja nastope na kvalifikacijah za olimpijske igre, pravkar se meri z Angolo, obračun na tribuni pa spremlja tudi zlati slovenski kapetan Goran Dragić. V Kaunasu pa je bilo pestro že v torek. Poljska je v "slovenski" skupini B premagala Angolo, v skupini A, ki se bo v nadaljevanju križala s slovensko, pa sta prvo tekmo odigrali Litva in Venezuela. Gostitelji turnirja so zmagali s 76:65.

Sreda, 30. junij 2021

Angola : Slovenija 42:83* (9:33, 21:31, -:-, -:-)



*Tekma se je začela ob 15.30.



V živo:

2. četrtina:

Slovenci so z dobro igro nadaljevali tudi v drugi četrtini. V prvem polčasu so dosegli kar deset trojk (10/21 za 3), korak boljši pa so bili prav v vseh statističnih prvinah. Že v prvih 20 minutah so Slovenci dosegli kar 64 točk. Selektor Sekulić je v prvem polčasu lepo razporedil igralne minute med vse košarkarje, obsedel je le Klemen Prepelič. V prvem polčasu je bil z 12 točkami najučinkovitejši Mike Tobey, Luka Dončić je enajstim točkam dodal še osem asistenc. Easy as 1️⃣, 2️⃣, 3️⃣.



The 🇸🇮 Maestro, @luka7doncic!#FIBAOQT | @kzs_si 🇸🇮 | @dallasmavs



📺 https://t.co/anQNE2HGRA pic.twitter.com/A9kTAf9ZbL — FIBA (@FIBA) June 30, 2021



1. četrtina:

Slovenija je svojo prvo tekmo na kvalifikacijskem turnirju začela v postavi Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Slovenski košarkarji so odločno krenili v tekmo, z domiselnimi akcijami so rešetali koš Angolcev in hitro povedli s 15:0, Angola pa je prvi koš na tekmi dosegla šele po treh minutah in pol igre. V prvi četrtini smo spremljali pravo igro mačke z mišjo, slovenski košarkarji pa so prvih deset minut dobili s kar 33:9. Gregor Hrovat je v prvi četrtini dosegel deset točk, Zoran Dragić jih je dodal sedem. Aleksander Sekulić je v prvi četrtini na igrišče poslal enajst košarkarjev, edini, ki ni dobil priložnosti za igro, je bil Klemen Prepelič. Welcome to the @luka7doncic & @miketobey10 magic show, ladies and gentlemen! ✨🧙‍♂️#FIBAOQT | @kzs_si 🇸🇮 | @dallasmavs pic.twitter.com/1scYKA1EZ8 — FIBA (@FIBA) June 30, 2021

Slovenska reprezentanca med 29. junijem in 4. julijem igra na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria). V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma.

Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

V skupini B je Poljska v torek zanesljivo prišla do zmage proti Angoli. Poljaki, ki jih s klopi vodi Mike Taylor, so si že v prvem polčasu priigrali prednost 12 točk, potem ko je afriški predstavnik še ob koncu prve četrtine vodil z 18:17. V nadaljevanju je Poljska prednost le še povečala in na koncu slavila z 19 točkami razlike. Z 22 točkami je bil najbolj razpoložen med Poljaki Mateusz Ponitka, 16 jih je dodal AJ Slaughter (6 podaj). Najboljši strelec tekme pa je bil Yanick Moreira s 27 točkami (7 skokov).

Mateusz Ponitka je bil najboljši strelec poljske zasedbe, ki se bo kmalu pomerila tudi s Slovenijo. Foto: Reuters

Angola je danes prva tekmica slovenske izbrane vrste. Angola je bila od Barcelone 1992 pa do Pekinga 2008 sicer redna udeleženka OI, a do odmevnejšega rezultata še ni prišla. Pred turnirjem v Kaunasu je odigrala le dve pripravljalni tekmi proti zasedbi Katalonije in ekipi Joventuta iz Badalone. Slovenci in Angolci so do sedaj odigrali tri medsebojne tekme, prav vse pa so dobili slovenski košarkarji.

Litovci za ogrevanje preskočili Venezuelo

Po informacijah iz Kaunasa je dvorana lahko 65-odstotno zasedena. Organizatorji pričakujejo, da se bo največje število navijačev zbralo na finalni dan v nedeljo. V torek so se lahko ogreli na tekmi z Venezuelo, ki so jo domači košarkarji premagali s 76:65. Center moštva lige NBA Memphis Grizzlies Jonas Valančiunas je bil z 20 točkami in 11 skoki prvo ime tekme, k zmagi Litve sta jih po 12 prispevala še Mantas Kalnietis in Domantas Sabonis, še en Dončićev in Čančarjev znanec iz lige NBA, sicer član moštva Indiana Pacers, ki ga bo v naslednji sezoni vodil Dončićev nekdanji trener Rick Carlisle.

Kaunas, olimpijske kvalifikacije:



Torek, 29. junij 2021

Poljska : Angola 83:64

Ponitka 22, Slaughter 22; Moreira 27



Litva : Venezuela 76:65

Valančiunas 20, 11 sk., Kalnietis in Sabonis po 12; Cubillan 11, Carrera 9



Sreda, 30. junij 2021

Angola : Slovenija



18.30 Venezuela – Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30 Slovenija – Poljska

18.30 Južna Koreja – Litva



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30 finale