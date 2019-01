Krka na težkem gostovanju v Beogradu, Olimpija proti Megi

V 15. krogu lige ABA bo Krka v soboto gostovala v Beogradu pri Partizanu, ki so ga Novomeščani v prvem delu prvenstva presenetili na domačem parketu. Druga slovenska ekipa, ki nastopa v regionalni ligi, bo v nedeljo v Stožicah pričakala Mego. Tako Novomeščani kot Ljubljančani nujno potrebujejo zmago. Obe slovenski ekipi sta po 14 krogih pri štirih zmagah in desetih porazih, kar jih uvršča na zadnji dve mesti prvenstvene lestvice. Obračun Partizana in Krke si bo mogoče ogledati v prenosu na Planet 2, obračun Olimpije in Mege pa na Planetu.