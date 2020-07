Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potencialni slovenski selektor kmalu z novo pogodbo?

Predsednik CSKA Andrey Vatutin je za ruske medije razkril, da bodo trenerju Dimitrisu Itoudisu ponudili podaljšanje pogodbe, saj so z njegovim delom izjemno zadovoljni. Grk, ki se ga je v tem letu močno povezovalo tudi s selektorskim stolčkom slovenske izbrane vrste, je na čelu CSKA vse od leta 2014, pogodba z ruskim klubom pa ga veže še za eno sezono. V letih 2016 in 2019 je z ruskim klubom osvojil evroligo. "Z njegovim delom smo izjemno zadovoljni. Čimprej si želimo podaljšati sodelovanje z njim in celotnim štabom," je povedal Vatutin.

Španski veteran ostaja v Valencii

Španski veteran Fernando San Emeterio je podaljšal pogodbo s španskim evroligašem Valencio. 36-letni Španec, ki bo v novi sezoni tako združil moči tudi s Klemnom Prepeličem, je s španskim klubom pogodbo podaljšal za eno leto z možnostjo podaljšanja še za dodatno sezono. San Emeterio je v Valencii vse od leta 2015, pred tem pa je igral še za Baskonio, Girono in Valladolid.

Fernando San Emeterio ostaja pri Valencii. Foto: Vid Ponikvar

Iz Litve v Italijo

Ameriški košarkar Zach LeDay je le dan po tem, ko je zapustil Žalgiris, postal član milanske Olimpie. Košarkar, rojen v Dallasu, je z italijanskim klubom podpisal dvoletno pogodbo. Pred prihodom v Litvo je med drugim igral v Olympiacosu, pri Žalgirisu pa je v pretekli predčasno končani sezoni v povprečju dosegal 11,8 točke in 4,7 skoka na tekmo.

