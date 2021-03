Košarkarska tekmovanja v 3. in 4. ligi predčasno končana

Člani Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije (KZS) so na 49. redni seji, ki je potekala na daljavo, sprejeli odločitev, da v aktualni tekmovalni sezoni 2020/2021 tekmovanji v tretji in četrti ligi ne bosta odigrani, je sporočila KZS v izjavi za javnost.

Odločitev o zaključku tekmovalne sezone 2020/2021 v obeh ligah je bila sprejeta na podlagi dejstev, da ekipe v 3. in 4. SKL za člane ne morejo izvajati procesa treninga s kontaktom (dovoljena je vadba do 10 oseb z ohranjanjem medsebojne razdalje najmanj dveh metrov).

Obenem nekatere ekipe v 4. SKL za člane v letošnji sezoni niso odigrale še nobene tekme (preostale eno), zadnje tekme pa so ekipe pred tem odigrale 7. marca 2020, torej pred več kot enim letom. Ekipe v 3. SKL za člane pa so v tej sezoni odigrale zgolj tri oziroma nekatere ekipe štiri tekme.

Za regularno izvedbo tekmovanja bi morale ekipe v 3. SKL odigrati še sedem krogov rednega dela, polfinale in finale ter ligo za obstanek. Skupaj bi torej za izvedbo tekmovanja potrebovali 12 oziroma 13 igralnih terminov. V 4. SKL bi morali odigrati še pet oziroma šest tekem rednega dela, ter ligo za napredovanje v 3. SKL, skupaj torej devet od 12 igralnih terminov.

Poleg tega odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov na košarkarskih igriščih trenutno omogoča izvajanje tekmovanj zgolj v ligi Nova KBM, 1. SKL za ženske, pokalu članic, 2. SKL za člane in 1. SKL za mladince ter 1. SKL za mladinke.

Izvršni odbor KZS je na svoji seji sprejel tudi sklep, da se tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah, z izjemo tekmovanja v 1. SKL za fante in dekleta U19, ki potekata, skušajo organizirati, v kolikor bo prišlo do sprostitve ukrepov in možnosti izvajanja treningov in tekmovanj.

Obenem so sprejeli še sklep, da se igralcem članske starostne kategorije 3. in 4. SKL omogoči prestope v klube 1. in 2. SKL do vključno srede, 24. marca. Igralcem mlajših starostnih kategorij kluba, ki je prenehal z delovanjem, pa se omogoči prestop v druge klube do vključno torka, 23. marca.

Izvršni odbor KZS je na zadnji seji poleg odločitev o nadaljevanju tekmovanj v članstvo KZS sprejel nekaj športnih društev, med drugim tudi novoustanovljeni BC Koper.

Na temo klubske problematike v ženski in moški košarki so se konec tedna v Splitu na drugem delovnem sestanku medsebojnega sodelovanja treh zvez sestali vodilni možje košarkarskih zvez Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

Največje težnje vseh zvez so namreč prizadevanja za izboljšanje tekmovalnih sistemov in iskanje rešitev, ki bi omogočile napredek tako klubom kot samim igralcem. Srečanje v Splitu je bilo novo v nizu načrtovanih zaporednih delovnih druženj. Glede na epidemiološke razmere pa zveze načrtujejo tudi nekatere skupne akcije na klubski ravni, so sporočili s KZS.