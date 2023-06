Akademija, ki je namenjena košarkarjem in košarkaricam od 14. leta naprej, bo delovala do 12. avgusta v osrednji domžalski košarkarski dvorani. Vadba v skupinah od šest do osem igralcev bo potekala vsak delovnik od 9. do 13. ure, cene udeležbe pa se gibljejo od 200 evrov na teden do 780 evrov na mesec.

Poleg Sagadina, ki bo skrbel za tehniko in taktiko igralcev, ter Stepišnik Krašovca, ki je izkušnje nabiral v različnih državnih selekcijah, v zadnjih dveh letih pa tudi tujini, bosta v akademiji delovala še dolgoletni Sagadinov pomočnik Tomo Mahorič in nekdanji vrhunski košarkar Miloš Paravinja, ki je zadolžen za košarkarsko analizo vsakega posameznika.

"Ideja za košarkarsko akademijo je zrasla zaradi potrebe po napredku igralcev v času takoimenovane mrtve, poletne sezone, ko večina košarkarskih klubov zapre vrata svojih dvoran. Posamezniki so tako prepuščeni lastni iznajdljivosti. Iz izkušenj vem, da velika večina igralcev v tem obdobju nazaduje in se v klube vrne v slabši formi kot ob koncu sezone. V akademiji Sagadin - Stepišnik ponujamo kontinuirano vadbo pod nadzorom preverjenih strokovnjakov iz različnih segmentov košarkarske igre," je ob začetku delovanja akademije povedal Sagadin.

"Za razliko od košarkarskih kampov, ki v času poletja večinoma potekajo en teden, bo akademija delovala cela dva meseca, kar je z vidika ohranjanja oz. izboljšanja fizične pripravljenosti ključna razlika. Tega se zavedajo vsi vrhunski košarkarji in tako delujejo vsi najboljši klubi na svetu, zato so udeležbo na akademiji med drugimi že napovedali slovenski reprezentant Žiga Samar, Žan Mark Šiško, ki je zadnje sezone preživel v evroligašu iz Münchna, ter nekdanja srbska reprezentantka Jelena Brooks," pa je dodal Stepišnik Krašovec.