Ameriški košarkar Kyrie Irving spoštuje pravila ramazana, kar pomeni, da v času posta, med 1. aprilom in 1. majem, med sončnim vzhodom in zahodom, ne uživa hrane in pijače.

Košarkarski zvezdnik Kyrie Irving, soigralec Gorana Dragića v ekipi Brooklyn Nets, se bo v času prvega kroga končnice lige NBA zaradi spoštovanja muslimanske verske prakse, ramazana, postil od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. To pomeni, da bo več kot 13 ur brez hrane in pijače, zraven pa ga čakajo še naporni obračuni končnice.

To je bilo opaziti tudi na sinočnji drugi tekmi prvega kroga končnice lige NBA med Brooklynom in Boston Celtics, ko se je 30-letni v Avstraliji rojeni Američan sredi prve četrtine takoj, ko je sonce zašlo, odpravil proti garderobi, iz nje pa vrnil z banano in še nekaj druge hrane.

Na sinočnjem srečanju Brooklyna in Bostona se je Irving sredi prve četrtine odpravil v garderobo in se od tam vrnil z malico. Foto: zajem zaslona

Brez hrane in tekočine več kot 13 ur!

Brez hrane in tekočine je bil kar 13 ur in 36 minut, toliko časa je minilo od sončnega vzhoda in zahoda.

Na prvi tekmi končnice, kjer je Brooklyn tesno izgubil proti Keltom (114:115), je dosegel kar 39 točk in glede na to, da tekma poteka sredi popoldneva, je to pomenilo, da ne pred tekmo ne med njo ni zaužil nobene hrane.

Kako je sploh mogoče, da ob tako nizkem vnosu hrane in pijače v dnevnem času lahko igra košarko na tako visoki ravni?

Foto: Guliverimage

Moč je našel v svoji novi veri

Irving je pojasnil, da je moč za premagovanje naporov našel v svoji novi veri. Islamu se je zavezal šele lani.

V pogovoru za ameriško televizijsko TNT je pojasnil, da njegova moč izvira iz muslimanske skupnosti, katere del je tudi sami.

"V tem nisem sam. Imam brate in sestre po vsem svetu, ki se postijo z mano. Naše molitve in naše meditacije so zelo svete, in ko pridem sem, si mislim, Bog je v meni, Bog je v tebi, Bog je v vseh nas. Hodim z vero in to je vse, kar je pomembno. Ko dobim priložnost, da to storim, da na parketu pokažem svoje talente, ki mi jih je podelil Bog, sem ponižen."

Kyrie came back with food on the bench to break his fast for Ramadan pic.twitter.com/r4oA4MKAt0 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2022

Igralec Nets, ki je v času pandemije veliko pozornosti zbudil s svojo odločitvijo, da se ne bo cepil proti covid-19, je dodal, da je njegova učinkovitost pod koši prav posledica dejstva, da je sprejel svoje "potovanje z Bogom". Njegovi navijači so mu medtem že nadeli vzdevek Ramadan Kyrie.

And so it begins…Thank you God



Please guide all of my Brothers/Kings and Sisters/Queens — A11Even (@KyrieIrving) April 2, 2022

Med postom postal celo igralec meseca

Irving ni edini košarkar, ki se je postil med sezono najmočnejše košarkarske lige.

Hakeem Olajuwon je med postnim časom celo postal igralec meseca. Foto: Reuters

Tako je denimo sloviti košarkar Hakeem Olajuwon, član Hrama slavnih, ves čas kariere v ligi NBA spoštoval zakonitosti ramazana, v mesecu, v katerem se je postil, pa je leta 1995 postal celo igralec meseca.

Ramazanski post spoštuje tudi košarkar Boston Celtics Jaylen Brown, ki je celo dejal, da mu je prav ramazan rešil življenje, in to v več pogledih. "Zato pozdrav vsem, ki spoštujete ramazanski post, in pozdrav vsem, ki to spoštujete. Realnost je, da so nekatere stvari enostavno večje od košarke," je poudaril Brown, ki pa ni želel konkretno odgovoriti na vprašanje, ali se tudi sam posti v tem mesecu, češ, da gre za osebno odločitev.