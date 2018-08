Konec dolge ere: Juan Carlos Navarro se poslavlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 20 letih profesionalnega igranja za Barcelono in enim letom za Memhpis Grizzlies v ligi NBA se je Juan Carlos Navarro odločil, da je prišel dan, da svoje superge postavi na klin.

"La Bomba zapušča za seboj uspešno 20-letno kariero v članskem moštvu Barcelone. Nadaljeval bo v našem ustroju. Kaj točno bo počel, bo znano na bližnji novinarski konferenci," se je glasilo klubsko sporočilo.

Slovenski košarkar Jaka Blažič tako ne bo dočakal igranja skupaj z velikanom španske košarke, s čimer pa se lahko pohvalijo Jaka Lakovič, Erazem Lorbek in Boštjan Nachbar.

Ostrostrelec Navarro je v dolgoletni karieri z Barcelono osvojil 35 lovorik. V zgodovini Barcelone je najpomembnejši mož. Skupaj s Pauom Gasolom sta dominirala v reprezentanci. Osvojila sta 10 medalj, tri od tega so bile zlatega leska. Leta 2006 je Španiji pomagal do naslova svetovnega prvaka.

Pohvali se lahko s številnimi nazivi MVP, dvakrat je osvojil elitno Evroligo - enkrat skupaj z Lakovičem in Lorbkom - in je njen najboljši strelec v moderni dobi. V Španiji je osemkrat osvojil tamkajšnjo prvenstvo in sedemkrat pokalno lovoriko.