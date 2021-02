Končno bodo dočakali to, kar jim je covid-19 vzel

Koronavirus je v tej sezoni že večkrat krojil tekme Cedevite Olimpije in Krke. Tudi medsebojne. Tista, ki bi morala biti na sporedu 9. januarja, je bila prestavljena zaradi okužb pri Krkaših, 10. februarja so imeli pozitiven primer v taboru Ljubljančanov, danes pa je prišel čas (ob 20. uri), da se ekipi še drugič v sezoni pomerita v regionalni ligi ABA.

V uvodnem krogu lige ABA so izbranci Jurice Golemca zmagali s 77:69. Ekipi sta takrat med polčasoma izvedeli, da je v taboru Olimpije košarkar pozitiven na novi koronavirus, a sta kljub vsemu obračun odigrali do konca.

Po nepopolnih 18 krogih je Olimpija na petem mestu z 12 zmagami in tremi porazi, a ima dve tekmi manj od vodilne Igokee. Krka je s petimi zmagami in desetimi porazi na desetem mestu.

Ljubljančani potrpežljivo in disciplinirano

Obe moštvi nista zaradi reprezentančnega premora in tudi neizvedenega slovenskega pokalnega tekmovanja že skoraj mesec stopili na parket. Pri Olimpiji so imeli dodatno težavo, ker je pet košarkarjev moralo na reprezentančno akcijo, nekateri pa so bili zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus v izolaciji in niso trenirali tako, kot so sprva načrtovali. Šele v ponedeljek so tako po vrnitvi reprezentantov opravili prvi trening v polni zasedbi.

Jurica Golemac upa, da se bodo v Ljubljano vrnili z zmago. Foto: ABA/Aleš Fevžer

"Pred nami je vedno zahtevna tekma v Novem mestu. Krka igra fizično in hitro košarko. Mi bomo morali igrati osredotočeno, potrpežljivo in disciplinirano ter se dobro fizično zoperstaviti Novomeščanom, če se želimo v Ljubljano vrniti z novima dvema točkama. Dali bomo vse od sebe, da se iz Novega mesta vrnemo z zmago," pravi Golemac.

Pri Krki verjamejo, da se lahko na eni tekmi kosajo z Olimpijo

Njegov trenerski kolega na klopi Vladimir Anzulović se zaveda kakovosti Olimpije, vendar hkrati poudarja, da so tekme rivalov vedno nekaj posebnega: "Po reprezentančnem premoru smo v solidnem stanju. Kar nekaj časa sem že trener, ampak take sezone, s toliko premora in izolacij, še nismo imeli. Fantje so vseeno zelo dobro trenirali, zato sem zelo radoveden, kako bodo moji fantje reagirali na parketu. Mogoče ne toliko na prvi tekmi kot na tistih, ki nas čakajo v marcu. Cedevita Olimpija z visokimi uvrstitvami v ABA ligi in EuroCupu dokazuje svojo kakovost. So favoriti, a sem prepričan, če bomo odigrali tako, kot delamo na treningu, lahko povzročimo tudi kakšno težavo močni Olimpiji. Košarkarji so dobro trenirani in imajo dva res izvrstna posameznika, Jako Blažiča in Kendricka Perryja, ki v letošnji sezoni igrata najbolje v karieri. Vse pohvale Olimpiji za dosedanje izide, a vseeno upam, da se v eni tekmi na domačem parketu lahko kosamo z njo. Olimpija je vedno motiv za nas, a sem prepričan, da je tudi Krka velik motiv za Olimpijo. Dobro se poznamo, ni nobenih skrivnosti. Škoda le, da tudi tokrat ne bo navijačev v dvorani."

Trener Krke Vladimir Anzulović je izpostavil, da so dvoboji z Olimpijo vedno nekaj posebnega. Foto: ABA/Aleš Fevžer

Obe ekipi pa po sredinem obračunu ne bodo mogli počivati, saj jih čaka zgoščen ritem. Olimpijo še nekoliko bolj, saj bo v marcu nastopala na treh tekmovanjih – EuroCupu, ligi ABA in državnem prvenstvu.