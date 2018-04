Ko ima glavno besedo Goran Dragić

Goran Dragić se bo v prvem krogu končnice pomeril s Šarićevo Philadelphio. Foto: Reuters

Čakanje na nočne informacije, ali so Dražen Petrović, Vlade Divac in Žarko Paspalj dobili ustrezne minute, poskusi preboja košarkarjev z območja nekdanje Sovjetske zveze in prebiranje vesti o izjemnem Nemcu Detlefu Schrempfu, ki je Američane nase opozoril že v srednji šoli in imel na račun tega veliko prednost pred klasičnimi tujci, se zdijo danes oddaljen spomin. Tudi prvi severnoameriški koraki prvega Slovenca v ligi NBA Marka Milića so že lep čas del zgodovine. Liga NBA je danes odprta kot še nikoli.

Sezono 2017/18 v severnoameriški poklicni ligi je začelo natančno 108 neameriških košarkarjev iz kar 42 držav. Države nekdanje Jugoslavije so v to kvoto prispevale 17 igralcev, največ Hrvaška (7). V končnico pa se podaja 62 neameriških košarkarjev iz 33 držav, pri čemer bodo imele Slovenija, Srbija, BiH in Črna gora po enega predstavnika, Hrvaška pa kar tri.

Slovenija z enim, a največjim

Nekoliko paradoksalno je, da ima Slovenija letos le enega predstavnika v najmočnejši ligi, čeprav jih je imela v sezonah, ko je bila mednarodna pisanost bolj izrazita, celo pet hkrati. Med njimi so bili tudi dobitniki šampionskega prstana, ki ga prejme vsak prvak. A kot na dlani je, da nihče med njimi pod severnoameriški obroči ni pustil takšnega pečata kot aktivni slovenski ambasador v ligi – Goran Dragić.

V ZDA zelo cenjeni Gogi je na 75 tekmah rednega dela v povprečju dosegal 17,4 točke, kar je resda nekoliko manj kot v njegovih statistično najboljših sezonah 2013/14 in 2016/17, a ne gre spregledati, da se je postavil v vlogo vodje ekipe Miami Heat in jo popeljal v končnico. Za nameček je zaigral tudi na tekmi vseh zvezd. Ker se vse to dogaja v sezoni, ki sledi EuroBasketu, na katerem je bil MVP, je slika še popolnejša.

Nikola Jokić se je v ligi NBA odlično znašel. Foto: Getty Images

Neustrašni novi rod

Na statistični ravni je Dragić tudi najboljši igralec z območja nekdanje skupne države, ki bo zaigral v končnici. Med tistimi, za katere je sezona onstran Atlantika že končana, pa ga prekaša Nikola Jokić. Vsega 23-letni Srb je v svoji tretji sezoni v ligi NBA v povprečju dosegal kar 18,5 točke, 10,7 skoka in 6,1 asistence. Vseeno to njegovemu Denverju ni pomagalo do končnice, saj je bil v zahodni konferenci za las (beri: za zmago) prekratek za podaljšek sezone.

Vsekakor pa je Jokić tipični predstavnik neustrašne nove evropske generacije, ki je že od mladih nog usmerjena proti ligi NBA, predvsem pa se v beležkah oglednikov znajde že v golobradih letih. 208 centimetrov visoki reprezentančni center je eden od številnih produktov Mege, od koder je na vrata lige NBA potrkal tudi zlati Primorec Vlatko Čančar.

Gogija čaka Šarić

Predstavnik novega rodu je tudi 24-letni Dalmatinec Dario Šarić, eden pomembnejših igralcev Philadelphie. Ta se bo v prvem krogu končnice pomerila z Miamijem, kar bo, čeprav se njuna igrana položaja ne prekrivata, priložnost za srečanje Dragića in Šarića, ki sicer v ligi NBA igra šele svojo drugo sezono. V njej je v povprečju dosegel 14,5 točke, ob tem pa je spretno izkoriščal svojo igralsko raznolikost. Zna zadeti z razdalje, se odločiti za prodor ali pa priložnost za met iskati v igri s hrbtom. Z nekaj izstopajočimi predstavami je znova potrdil izjemen potencial. Hrvaški reprezentant iz Šibenika, ki je na poti do lige NBA igral še za Zagreb, Zrinjevac, Cibono in Anadolu Efes, namreč velja za enega najbolj nadarjenih evropskih igralcev.

Pari prvega kroga končnice lige NBA:

Vzhod:

Toronto Raptors - Washington Wizards

Boston Celtics - Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers - Miami Heat

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers

Zahod:

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors - San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz

Končnica lige NBA se bo začela 14. aprila.