Kapetanka slovenske reprezentance se seli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetindvajsetletna Baričeva je v Turčiji igrala že v pretekli sezoni, ko je branila barve Elaziga. Pred začetkom letošnjega prvenstva se je vrnila v Rusijo k Dinamu iz Kurska ter tako združila moči z reprezentančno soigralko Evo Lisec.

V ruskem prvenstvu je zaigrala na dvanajstih tekmah. V povprečju je igrala 18 minut na tekmo ter v tem času beležila dobrih šest točk, štiri podaje in dva skoka. V najelitnejšem ženskem klubskem tekmovanju je zaigrala na trinajstih tekmah ter na parketu preživela dobrih 16 minut in dosegala po slabe tri točke in podaje na tekmo.

Sicer pa turški Cukurov velja za zelo ambiciozen klub. V ekipi ima nekaj odličnih posameznic, kar dokazujejo tudi na igrišču. Trenutno so vodilna ekipa turškega prvenstva, v evropskem pokalu pa bodo v naslednjem tednu lovile uvrstitev v osmino finala.

Kapetanka Slovenk je bila leta 2012 s strani Minnesote kot dvajseta izbrana na naboru lige WNBA. Za slovensko izbrano vrsto je debitirala 27. avgusta 2008, do danes pa je zbrala 48 uradnih nastopov.

Iz španske Avenide se v Turčijo seli tudi nekdanja slovenska reprezentantka Shante Evans. Po novem bo nosila dres Galatasaraya. Američanka s slovenskim potnim listom, ki je za izbrano vrsto odigrala 19 uradnih tekem, je reprezentančno kariero končala po lanskem evropskem prvenstvu.

Preberite še: