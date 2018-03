Kandidat je le en, predsednik torej že znan

Za funkcijo predsednika KZS je edini kandidat Matej Erjavec, ki mu bodo v četrtek na skupščini tako podaljšali mandat za nova štiri leta.

Od njegovih predhodnikov je imel najdaljši staž Dušan Šešok, ki je bil na čelu slovenske košarke med letoma 1996 in 2010. Kar 14 let torej.

"V mandatu, ki se izteka, sem izkusil veliko pozitivnih in negativnih plati predsedovanja KZS. Nabral sem si izkušnje, ki mi jih je ob prvi kandidaturi verjetno manjkalo. Predvsem pa sem spoznal, da sem ob prvi kandidaturi podcenil potrebni angažma, ki je nujen, da predsednik KZS opravlja svojo vlogo. Med prvim mandatom sem nato v spoznavanje in usklajevanje različnih deležnikov in njihovih interesov v slovenski košarki vložil nepričakovano veliko časa in energije. Tudi na račun svojega poklica in družine. Zato odločitev, da kandidiram za nov mandat sploh ni bila lahka. Zanjo sem se odločil po pogovoru z družinskimi člani in po tem, ko sem ugotovil, da med sodelavci na KZS uživam potrebno podporo za nadaljnje delo," je Erjavec zapisal v svoj program in razložil, zakaj kandidira še enkrat.

Več energije namerava vložiti v klubsko področje

Skupaj s trenerjem Igorjem Kokoškovom se je septembra lani veselil zgodovinske zlate medalje na evropskem prvenstvu v Istanbulu. Foto: Vid Ponikvar "Ključni osebni motiv, da ponovno kandidiram, pa je v tem, da se zavedam, da delo, ki sem si ga zadal opraviti na KZS, še ni v celoti opravljeno. V gospodarstvu velja pravilo, da potrebuješ dva mandata, da izpelješ oziroma vsaj poskušaš izpeljati vse, kar si si zamislil. Podobno pa vidim, da je tudi v športu. Ker še vedno čutim željo in odgovornost, da nadaljujem začeto delo, sem se odločil za ponovno kandidaturo," pravi Erjavec, ki bo veliko moči usmeril na klubsko področje.

Za podpredsednika predlaga Gregorja Griljca in Iga Grudna, oba pa bodo morali na skupščini še potrditi.

Skupščino, ki je najvišji organ Košarkarske zveze Slovenije, sestavljajo pooblaščeni predstavniki članov - po en predstavnik vsakega društva, trije predstavniki Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije in trije predstavniki Društva košarkarskih sodnikov. Pri odločanju ima vsak predstavnik na voljo en glas.

Ob teh funkcijah bodo na skupščini izvolili še predsednika in člane nadzornega odbora KZS ter člane častnega razsodišča KZS.