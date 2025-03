What was Nikola Jokic saying to Luka Doncic before the game? Drop your best guesses 😁👇 pic.twitter.com/uGT6Y7t2dQ — BasketNews (@BasketNews_com) March 15, 2025

Luka Dončić na zadnji tekmi proti Denver Nuggets ni igral. Iz tabora LA Lakers so sopročili, da so Ljubljančana posadili na klop, ker ima težave z mečno mišico in desnim gležnjem. Spomnimo, da je Luka Dončić tekmo pred tem, na gostovanju pri Milwaukee Bucks, dosegel neverjetnih 45 točk in 11 skokov.

Luka se je samo nasmejal

Košarkarska asa pa sta se pred tekmo prisrčno pozdravila in spregovorila nekaj besed. Nikola Jokić je svojemu kolegu namignil, da je vidno shujšal in da je zelo dobro videti. 26-letni slovenski košarkar pa se je ob tem samo prešerno nasmejal. Nikola in Luka sta že dolgo časa prijatelja in v preteklosti sta se že večkrat prijateljsko zbadala.

Nocojšnja tekma se je sicer končala z izidom 131:126 v prid Denverja. Nikola Jokić pa je LA Lakers natresel 28 točk. Za Jezernike je bil to že četrti zaporedni poraz in so trenutno na petem mestu zahodne konference. Na svojem računu imajo trenutno 40 zmag in 25 porazov.

Dončić in soigralci bodo naslednjo tekmo odigrali v nedeljo ob 20.30 po slovenskem času proti Phoenix Suns.

