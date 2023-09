Ivo Daneu počaščen, igrišče za nove generacije

V Mariboru so slovesno odprli novo košarkarsko igrišče pri stadionu Ljudski vrt, ki so ga poimenovali po legendi košarke Ivu Daneu. Ta je ponosen, da ga je rojstno mesto tako počastilo, in upa, da bo mesto dalo še kakega vrhunskega košarkarja in prvoligaša.

"Upam, da bom še doživel, da bo tudi Maribor dobil močnega ligaša, ker si to zasluži," je v izjavi ob odprtju igrišča dejal Ivo Daneu, ki je začel svojo košarkarsko pot pri mariborskem klubu Branik, kjer je igral med leti 1949 in 1956. Nato se je preselil v Ljubljano in z Olimpijo šestkrat osvojil naslov prvakov jugoslovanske lige. "Vedno sem srce nosil za Maribor."

Foto: STA Skupaj je za jugoslovansko reprezentanco v letih 1956 do 1970 odigral 209 mednarodnih tekem. Z reprezentanco je na evropskih prvenstvih osvojil srebrne medalje v letih 1961, 1965 in 1969 ter bronasto leta 1967, na svetovnih prvenstvih srebrni medalji leta 1963 in 1967. Leta 1967 je bil izbran za najboljšega igralca prvenstva, vrhunec kariere pa je dosegel z zlato medaljo leta 1970 na prvenstvu v Ljubljani, potem ko je Jugoslavija v odločilni tekmi premagala ZDA.

Zdaj, pravi, košarko samo še gleda. "In ko me sprašujejo za komentarje tekem, rečem, da nimam več pojma o košarki," je še povedal Daneu na današnjem dogodku na igrišču, ki so ga uredili na zemljišču ob stičišču Mladinske ulice in Strossmayerjeve ulice na mestu, kjer je predhodno že bilo košarkarsko igrišče, nato pa je služilo kot parkirišče za avtomobile.

Foto: STA Foto: STA

"Vesel sem, da smo uspeli v dovolj hitrem času vzpostaviti novo varno otroško športno površino s ciljem aktivirati mlade in stare, jih odvrniti od posedanja s telefoni in pritegniti k druženju na igrišču," je ob tem povedal župan Saša Arsenovič. "Poimenovanje po Ivu Daneu daje igrišču še posebno veličino in verjamem, da bodo mladi, ki bodo tu igrali, sanjali sanje, da bodo tudi sami nekoč igrali na svetovnih prvenstvih."

Sodobno igrišče sestavljata dve igrišči za košarko 3x3, eno tudi za mlajše igralce, postavitev pa omogoča tudi igranje košarke 5x5. V okviru projekta so obnovili vstop na križišču Mladinske ulice in Strossmayerjeve ulice, dodatno sta bila vzpostavljena še dva dostopa in rampa za invalide. Okoli igrišča so zgradili mini tribune. Obnovili so razsvetljavo ter izvedli novo zasaditev rastlin vzdolž ulic.

Foto: STA Pogodbena vrednost projekta znaša nekaj več kot 330.000 evrov, od tega prispeva Fundacija za šport okoli 55.000 evrov in ostalo Mestna občina Maribor. Končna vrednost bo po navedbah občine znana, ko bo izveden finančni obračun izvedenih del.

Podžupan Samo Peter Medved, pristojen za področje športa, verjame, da bo to spodbuda za mariborsko košarko. "Želim si, da bi mariborska košarka šla po poti stare slave. Odprli smo kar nekaj novih urbanih košarkarskih igrišč, zanimanje za košarko med mladimi v Mariboru je izjemno, in seveda je naš skupni cilj, da vrhunsko košarko v Mariboru dvignemo na višji nivo. Prepričan sem, da nam bo to tudi uspelo," je dejal.