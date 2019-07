Itoudis najboljši trener evrolige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

CSKA je končal sezono 2018/19 z rekordnim izkupičkom 29-7, na sklepnem turnirju najboljše četverice pa je v polfinalu ugnal Real Madrid, v finalu pa še Anadolu Efes. To je bila za moskovski CSKA skupno osma evropska lovorika, polovico teh je osvojil v zadnjih 13 letih.

Oseminštiridesetletni Itoudis je popeljal CSKA do naslova evropskega prvaka tudi v sezoni 2016, tudi takrat je prejel nagrado za trenerja leta, so zapisali na spletni strani evrolige. Skupno je Itoudis osvojil še pet naslovov kot pomočnik trenerja pri Panathinaikosu (med letoma 2000 in 2011), tako da je šele tretji strokovnjak v zgodovini, ki je sedemkrat dvignil v zrak evropski pokal.