Irvinga ne bo na treningih, na pripravljalni tekmi požarni alarm

Kyrie Irving bi moral ponoči prvič trenirati v New Yorku s soigralci, a tega zaradi strogih protokolov v luči boja proti pandemiji v zvezni državi ni mogel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odlični košarkar je pretekli teden z nekaj soigralci lahko treniral v San Diegu v Kaliforniji, kjer pravila za športno udejstvovanje niso tako stroga. Ker pa je sam odločno proti cepljenju, mu lokalne oblasti v New Yorku, kjer domujejo mrežice, treningov niso omogočile.

Pri Brooklynu tako ne vedo, kako bodo lahko Irvinga vključili v proces dela na treningih v domači dvorani in na prihajajočih tekmah rednega dela. Po pravilih lokalnih oblasti bo moral 29-letnik izpustiti vse domače tekme, s tem pa bo za vsako od teh tekem ostal brez okoli 400 tisoč ameriških dolarjev plače, poroča ESPN.

Pred časom so bili pri mrežicah optimistični, da se bo Irving kot eden redkih necepljenih igralcev vendarle cepil, optimizem pa je v zadnjih dneh precej manjši, je danes zapisal poročevalec ESPN Adrian Wojnarowski.

