Houston, imamo težavo: tvit povzročil vojno s Kitajsko

Moštvo Houstona je pred začetkom nove sezone trenutno na Japonskem, kjer Rockets pilijo formo pred prvo preizkušnjo v ligi NBA. A pred začetkom sezone se Jamesu Hardnu in druščini ne piše nič dobrega. Ogromno prahu je pred nekaj dnevi dvignil generalni direktor Houstona Rockets Daryl Morey, ki je z objavo na Twitterju razhudil vso kitajsko javnost. "Borite se za svobodo, podpiram Hongkong," je na svojem profilu zapisal Morey, ki je pozneje omenjeni tvit tudi izbrisal, a je bila škoda že storjena.

Foto: zajem zaslona

NBA in Houston, ta je na Kitajskem od leta 2002, ko se je klubu pridružil Yao Ming, med bolj priljubljenimi klubi, sta se tako znašla v hudih težavah. Kitajske oblasti, ki imajo že mesece težave s protesti v Hongkongu, so jasno povedale, da se bo njihovo poslovanje z ligo NBA ustavilo, dokler se vodstvo lige NBA ne bo povsem distanciralo od Moreyjeve objave.

Hongkong od junija protestira Hongkong se je pod okrilje Kitajske iz rok Velike Britanije vrnil leta 1997. Kot območje s posebno upravo bi moral še vse do leta 2047 imeti posebne pravice, o čemer pa številni tamkajšnji prebivalci dvomijo. Protesti v Hongkongu so se začeli junija zaradi nasprotovanja osnutku zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski. Osnutek je voditeljica Hongkonga Carrie Lam na začetku septembra dokončno umaknila, kar pa ni pomirilo protestnikov. Njihove osrednje zahteve so zdaj svobodne volitve, neodvisna preiskava policijskega nasilja na dozdajšnjih demonstracijah in amnestija za več kot tisoč aretiranih. V množici je redno slišati tudi pozive k neodvisnosti Hongkonga, a to Kitajska vztrajno zavrača.

Po poročanju tujih medijev je Košarkarska zveza Kitajske že prekinila sodelovanje s Houstonom. Foto: Reuters

Morey obžaluje, opravičil se je tudi Harden

Po objavi za mnoge spornega tvita se je Morey tudi že znova oglasil na Twitterju. "Res si nisem želel, da bi moja objava na kakršen koli način užalila navijače Houstona in mojih prijateljev na Kitajskem. Izrazil sem samo misel, ki je temeljila na interpretaciji enega zapletenega dogodka. Odkar sem objavil tvit, sem imel veliko priložnosti slišati in upoštevati tudi druge vidike. Vedno sem cenil pomembno podporo naših kitajskih navijačev in sponzorjev in upam, da bodo tudi tisti, ki so razburjeni ali užaljeni, razumeli, da to ni bil moj namen. Moje objave predstavljajo le mene in na noben način ne predstavljajo tudi stališč Houstona ali lige NBA," je jasno zapisal Morey. Kitajski se je medtem opravičil tudi prvi zvezdnik Houstona James Harden.

2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA. — Daryl Morey (@dmorey) October 7, 2019

Objave generalnega direktorja Houstona se je že dotaknil tudi lastnik Rocketsov Tilman Fertitta. "Poslušajte, Daryl Morey ne govori v imenu vsega kluba. Naša prisotnost v Tokiu zadeva le promocijo lige NBA, hkrati pa nismo nobena politična organizacija," je zapisal Fertitta. Na tvit se je že odzvala tudi Košarkarska zveza Kitajske, ki jo vodi nekdanji košarkar Yao Ming, in prekinila sodelovanje s Houstonom. Kitajski zvezi je sledilo tudi nekaj sponzorjev, ki so že razdrli poslovanje z Rockets. Opravičilo zahteva tudi kitajska vlada.

Kitajci ne želijo več nobenega stika s Houstonom:

Houston Rockets art being deleted from gym in Shanghai (via @CameronWEF) pic.twitter.com/0ZMQiNwwLT — Darren Rovell (@darrenrovell) October 8, 2019

Strasti so poskušali umiriti tudi v vodstvu lige NBA, a za zdaj neuspešno. "Zavedamo se, da so stališča generalnega direktorja Houston Rocketsa Daryl Morey globoko užalila številne naše prijatelje in oboževalce na Kitajskem, za kar nam je žal. Medtem ko je Daryl jasno povedal, da njegov tvit ne predstavlja Houstona ali lige NBA, liga podpira, da se posamezniki izobražujejo in delijo svoje lastne poglede. Izredno spoštujemo tako zgodovino kot kulturo Kitajske in upamo, da bosta šport in NBA lahko postala združevalna sila za premostitev kulturnih razlik in združila ljudi," so zapisali vodilni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Podobno se je odzval tudi komisar lige Adam Silver. "Liga NBA se ne bo postavila v položaj nadzorovanja, kaj igralci, zaposleni in lastniki klubov rečejo ali česa ne rečejo. Tako preprosto ne moremo delati," je bil jasen Silver.

Kitajska velik vir prihodkov

Razdeljena je tudi ameriška javnost. Medtem ko eni vztrajajo pri opravičilu Kitajski, so drugi mnenja, da bi morebitno opravičilo le še podkrepilo nadvlado Kitajske. Tako NBA kot Houston se zdaj lahko opravičita Kitajski, kar bi v ZDA ustvarilo občutek, da je dobiček pred svobodo govora, ali se postavita v bran Moreyju in tvegata izgubo enega od največjih poslov v ligi NBA. Po besedah izvršnega direktorja USC Sports Business Institute kitajski trg trenutno pomeni vsaj deset odstotkov trenutnih prihodkov lige NBA. Velika možnost pa je, da bo Kitajska v prihodnjih letih prispevala še več, do leta 2030 bi lahko ustvarjala okoli 20 odstotkov prihodkov lige.

