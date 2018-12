Grk Zagklis novi generalni sekretar Fiba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upravni odbor Mednarodne košarkarske zveze je danes imenoval novega generalnega sekretarja, ki bo nadomestil nenadno preminulega Patricka Baumanna. To je 38-letni grški pravnik Andreas Zagklis, ki je zadnje dve leti zaposlen pri Fibi, pred tem pa je bil devet let njen zunanji pravnik svetovalec.

"Zelo smo zadovoljni, da smo novega generalnega sekretarja našli v svojih vrstah. Andreas zelo dobro pozna našo organizacijo in je pravi človek, da uresniči vizijo Fiba, se pravi, da košarka postane najbolj priljubljen šport na svetu," je ob imenovanju povedal predsednik Fiba Horacio Muratore iz Argentine.

Zagklis, nekoč tudi košarkar in trener, je kot član Športnega razsodišča sodeloval na treh olimpijskih igrah (2004, 2006, 2008), športnega prava pa se je učil od pionirjev tega poklica, rojaka Pantelisa Dedesa in Nemca Dirka Reinerja Martensa, so zapisali pri Fiba.

Fibi se je pridružil kot zunanji pravi svetovalec in preko Košarkarskega razsodišča (BAT) sodeloval pri več kot tisoč košarkarsko pravnih zadevah.

