Grgić objavil seznam košarkaric za drugi mehurček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko žensko košarkarsko reprezentanco prvi teden februarja čaka še zadnji cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. Selektor izbrane vrste Damir Grgić je objavil seznam 14 košarkaric, ki se bodo merile v ljubljanskem mehurčku, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

V četrtek, 4. februarja, se bodo Grgićeve varovanke pomerile z Bolgarijo, za konec kvalifikacij pa še 6. februarja z Islandijo.

Po dogovoru s selektorjem bo tokratni reprezentančni cikel izpustila Shante Evans. Na seznamu je trenutno 14 košarkaric, na reprezentančnem zboru 31. januarja pa se bo zbralo 12 igralk.

Damir Grgić Foto: Urban Urbanc

Vsi že komaj čakajo, da se zberejo

"Po uspešno odigranih prvih dveh kvalifikacijskih ciklih vsi že komaj čakamo, da se znova zberemo. S štirimi zmagami smo si na stežaj odprli vrata do tretje zaporedne uvrstitve na EP in na domačem parketu moramo v takšnem slogu kvalifikacije tudi končati. Želimo nadaljevati zmagovalno pot, končati na prvem mestu v skupini ter hkrati ti dve zadnji tekmi že delno izkoristiti kot nekakšne priprave na prvenstvo," je dejal selektor slovenske reprezentance.

V primerjavi z novembrskim ciklom in tekmami v Grčiji so med kandidatkami za reprezentančni dres znova Zala Friškovec, Tina Trebec in Eva Rupnik, na prvo priložnost v članskem dresu pa bo upala mlada Mojca Jelenc. Poleg Evansove med izbrankami ni Merise Dautović.

Slovenske košarkarice so v dosedanjem poteku kvalifikacij dobile vse štiri tekme in so le še en korak oddaljene od tretjega zaporednega nastopa na EP.

Slovenija ima pred zadnjima obračunoma pred najbližjima zasledovalkama v skupini, Grčijo in Bolgarijo, dve zmagi prednosti, na EP v Španijo in Francijo, ki bo od 17. do 27. junija, pa bodo napredovale zmagovalke vseh devetih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih ekip.

Foto: Sportida

Mednarodna košarkarska zveza Fiba pa je po informacijah KZS nekoliko spremenila protokol vstopa v kvalifikacijski mehurček. Košarkarice in člani štaba so namreč že morali opraviti test za dokazovanje prisotnosti protiteles proti virusu sars-cov-2.

V primeru prisotnosti protiteles bo posameznik že prejel zeleno luč za vstop v ljubljanski mehurček, ki ga bosta gostila Austria Trend hotel in dvorana Stožice, v nasprotnem primeru pa ga čakata še dve testiranji PCR.

Grgić bo tako dvanajsterico košarkaric za tekmi proti Bolgariji in Islandiji določil po prejemu izvidov uvodnih testiranj v začetku naslednjega tedna. Reprezentanca se bo zbrala v nedeljo, 31. januarja, v popoldanskih urah in zvečer v dvorani Stožice že opravila prvi trening.

* Razširjeni seznam: Nika Barič (Birevim Elezig, Turčija), Tina Cvijanovič (Delser LSB Videm, Italija), Lea Debeljak (ŽKK Cinkarna Celje), Zala Friškovec (KSC Szekszárd), Teja Goršič (Hannover, Nemčija), Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Mojca Jelenc (ŽKK Cinkarna Celje), Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Eva Lisec (Dinamo Kursk, Rusija), Teja Oblak (USK Praga, Češka), Annamaria Prezelj (Quesos El Pastor, Španija), Eva Rupnik (Rheinland Lions Köln, Nemčija), Maruša Seničar (ŽKK Cinkarna Celje), Tina Trebec (Montbrison, Francija).