Goran Dragić se zaveda, da je treba ploščo hitro obrniti

Vstop v končnico je bil za košarkarje Miami Heat boleč, potem ko so bili proti Philadelphii nebogljeni. Druge tekme se bodo lotili drugače. Še vedno jim ne bo nasproti stal prvi mož 76ersov Joel Embiid, ki še ni dobil zelene luči za vstop na parket. Goran Dragić opozarja, da v nadaljevanju ne smejo biti tako statični.

Rezultat 130:103 pove, da je bila Philadelphia na prvi tekmi končnice proti Miamiju dominantnejša. In to brez pomoči prvega zvezdnika moštva Joela Embiida. Na delu ga ne bomo videli niti danes ponoči. Po udarcu v glavo mu zdravniška služba še ni dala blagoslova, da aktivneje pomaga soigralcem na terenu.

"Jaz bi igral, vendar ne bom, dokler mi ne dovolijo," pravi Embiid.

A ga ekipa v zadnjem obdobju pravzaprav ni tako evidentno pogrešala, saj je Philadelphia najbolj vroča ekipa lige. Zdaj je že pri 17 zaporednih zmagah.

Philadelphia bo tudi tokrat gostitelj in v domači dvorani je skoraj nepremagljiva. Vse od božiča ima doma razmerje zmag in porazov 26:1.

"Pametnejši bomo morali biti"

"Žoga bo morala bolj krožiti," poudarja Dragić. Foto: Getty Images Pri Miamiju se zavedajo, da bodo morali odigrati vseh 48 minut konstantno dobrih, če bodo želeli preskočiti tekmeca. Drugi polčas prvega obračuna so igrali katastrofalno. Tretjo četrtino so izgubili z 18:34, četrto pa s 25:40.

"Neverjetno so igrali," se je tekme navezal Goran Dragić in nadaljeval: "Zadevali so nekaj neverjetnih metov. Fizično so bili vso tekmo aktivni. V svojih vrstah imajo nekaj dobrih strelcev z razdalje. Ob koncu tretje četrtine smo razpadli. Obrambe nismo igrali, kot bi morali."

Zaveda se, da bodo morali v noči na torek pokazati povsem drugačen obraz, če bodo hoteli presenetiti vročo Philadelphio. "Moramo biti aktivni in teči. Ne moremo odigrati le enega pick'n'rolla in se potem ustaviti. Žoga mora krožiti. Ogledali smo si video prve tekme. Če žoga ni krožila, smo bili v težavah. Moramo priti do odprtih metov. Pametnejši moramo biti," poudarja Gogi.

"Naj čutijo, da smo bolj agresivni"

Oba se zavedata, da bodo morali v obrambi odigrati bistveno bolj agresivno. Foto: Getty Images Zaveda se, da tudi njega čaka težko delo. Na prvi tekmi se strelsko ni proslavil. Tekmec ga je dobro zaustavil, da ni našel pravega ritma. Iz igre je metal 4/14, a lahko pričakujemo, da bo imel ponoči povsem drugačen obraz.

"Dobili so bitko v skokih, prav tako izgubili manj žog. In te stvari so pomembne," poudarja glavni trener Eric Spoelstra.

Prvi zvezdnik Miamija Dwyane Wade je prepričan, da bodo tokrat stopili drugače na parket: "Ko izgubiš, lahko pokažeš na številne stvari, ki ti niso šle. Mislim, da je ključno, da se tekme lotimo z več moči in energije. Na prvi smo bili malce preveč zadržani. Na nasprotnika moramo bolj pritiskati in dvigniti svojo intenzivnost. Če se bodo že odločali za podobne mete, naj čutijo, da smo bolj agresivni. Brez tega lahko počnejo, kar želijo. So premagljivi kakor vsaka ekipa. Najti moramo le način."