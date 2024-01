Goran Dragić prvič po slovesu na velikem odru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič po najavi uradnega konca kariere bo pred slovenske predstavnike sedme sile danes ob 13. uri stopil Goran Dragić, ki bo ob tem v prvi vrsti spregovoril o poslovilni tekmi ob zaključku športne kariere, ki bo avgusta letos. Kot je že znano, bo dogodek dvodneven, prisotni pa bodo tudi številni zvezdniki, so sporočili organizatorji, podjetje Spontanzo in Fundacija Goran Dragić, dogodek je podprla tudi Mestna občina Ljubljana, na novinarski konferenci pa bo prisoten tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Prenos boste lahko spremljali tudi na Sportalu.

"Uradno se poslavljam od profesionalne košarke. Živel sem svoje največje sanje in izjemno sem hvaležen ogromno ljudem v svojem življenju, ki so mi omogočili, da sem lahko igral in bil na igrišču tako dolgo," je v nedeljo prek družbenih omrežij sporočil zdaj že nekdanji slovenski košarkar Goran Dragić, ki je sicer že nekaj dni prej najavil, da se bo od košarkarskega parketa uradno poslovil avgusta letos, ko bo v Ljubljani poslovilna tekma ob zaključku njegove športne kariere.

Poleg Dragića bosta na novinarski konferenci danes prisotna ljubljanski župan Zoran Janković in predstavnik organizatorja Matej Avanzo. Govorili bodo o uradni poslovilni tekmi, dvodnevnem dobrodelnem dogodku, razlogih za organizacijo Gogijevega košarkarskega slovesa, natančnem datumu avgustovskega dogodka, začetku prodaje vstopnic ter razkrili nekaj zvezdniških udeležencev športnega spektakla. Izkupiček dogodka bosta prejeli dobrodelni organizaciji, ki ju bo izbrala Fundacija Goran Dragić, so organizatorji še dodali v sporočilu za javnost.

Na novinarski konferenci bo prisoten tudi Zoran Janković. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sedemintridesetletni Dragić, ki se bo v zgodovino za vedno vpisal kot eden najboljših slovenskih košarkarjev, je kariero začel pri Iliriji, jo nadaljeval pri Slovanu, od koder se je preselil k takratni Tau Ceramici. Po španski epizodi je zaigral tudi za ljubljansko Olimpijo in bil leta 2008 izbran na naboru severnoameriške lige NBA. Tam je nosil drese Phoenix Suns, Miami Heat, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks, najboljše predstave v ligi NBA pa je nanizal v dresu Miamija, s katerim je leta 2020 v finalu proti LA Lakers ostal brez tako želenega šampionskega prstana. Kot prvi Slovenec je leta 2018 zaigral na tekmi All-Star.

Dolgo je bil tudi nenadomestljiv član slovenske izbrane vrste, s katero je leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka in postal tudi najkoristnejši igralec prvenstva. Njegova zapuščina 90 uradnih nastopov, 1095 točk na uradnih tekmah in 1760 točk na vseh obračunih je v slovenski košarki pustila neizbrisen pečat.

