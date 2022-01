Gašper Vidmar tudi uradno končal kariero

Po pisanju Dnevnika je Vidmar decembra znova poskusil trenirati, da bi se priključil italijanski Venezii, a so bile bolečine v levem kolenu prehude. Zato se je odločil končati športno pot. O tem, da je prišel čas, da opremo postavi v kot, je spregovoril na decembrski prireditvi Športnik leta.

"Koleno ni več v stanju, da bi prenašalo vsakodnevne napore"

V karieri je Ljubljančan igral za Janče, Slovan in Olimpijo na slovenskih parketih, v tujini pa je oblekel drese Fenerbahčeja, Bešiktaša, Darušafake, Banvita in nazadnje Venezie. V dresu slovenske reprezentance je odigral 49 tekem, zadnjo pa leta 2018 proti Turčiji v Stožicah. Z mlado reprezentanco do 20 let je bil na evropskem prvenstvu leta 2006 bronast.

Največji uspeh v reprezentančnem dresu je vknjižil leta 2017, ko je postal evropski prvak. Foto: Guliver Image

"Končal sem kariero. Koleno ni več v stanju, da bi prenašalo vsakodnevne napore," je dejal v intervjuju za Dnevnik in dodal: "Sem človek tihe narave in nikoli nisem silil v ospredje. Ožja družina je z mojo odločitvijo seznanjena, nekdanji soigralci tudi. Javnost pa bi tako in tako slej ali prej izvedela."