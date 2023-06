Francozi ekspresno razkrili karte

Čeprav je novi zvezdnik lige NBA Victor Wembanyama pred dnevi sporočil, da bo izpustil letošnje svetovno prvenstvo, in čeprav so se v francoski izbrani vrsti dolgo zaman nadejali prihoda Joela Embiida, pa bo francoski selektor Vincent Collet na letošnjem svetovnem prvenstvu lahko računal na dvanajsterico, ki bi mu jo zavidal praktično vsak trener. Pod vodstvom 60-letnega francoskega strokovnjaka bo igrala četverica iz lige NBA. Med drugim bodo francoski dres nosili Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum in soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks Frank Ntilikina.

Dvanajsterica Francije: Sylvain Francisco (Peristeri), Nando de Colo (LDLC ASVEL Villeurbanne), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks), Elie Okobo (AS Monaco), Evan Fournier (New York Knicks), Yakuba Ouattara (AS Monaco), Terry Tarpey (AS Monaco), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Guerschon Yabusele (Real Madrid), Mathias Lessort (Panathinaikos Athens), Moustapha Fall (Olympiacos Piraeus) in Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Izmed dvanajsterice izbrancev le Sylvain Francisco (Peristeri) v pretekli sezoni ni igral v ligi NBA ali evroligi, na pripravah pa bo igralcem na seznamu pomagala še pet košarkarjev: Joel Ayayi, Hugo Benitez, Ousmane Dieng, Jaylen Hoard in Bodian Massa.

Francija, ki je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojila bronasto odličje, bo v prvem delu prvenstva igrala v skupini H skupaj z Latvijo, Libanonom in Kanado.

