Fiba z dokončnim ne Rusiji in Belorusiji odprla vrata Sloveniji

Izvršni odbor Fibe je odločitev o izključitvi sprejel po ruski invaziji Ukrajine. Tekmovanj na ozemlju teh dveh držav do nadaljnjega ne bo.

Ti ukrepi ruske in beloruske košarkarje izključujejo iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji leta 2023. Prav tako ruske košarkarice ne bodo smele nastopiti na letošnjem svetovnem prvenstvu v Avstraliji, njihovo mesto bodo zasedle košarkarice iz Portorika.

Prav tako ukrepi Rusijo izključujejo s turnirjev 3 x 3 na letošnjem svetovnem prvenstvu. Fiba je mesto na ženskem svetovnem prvenstvu dodelila Izraelu, na moškem pa Sloveniji.

Od Evropske košarkarske zveze se prav tako pričakuje, da bo sprejela enako odločitev. Ruski košarkarji bi morali namreč letos nastopiti na evropskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem.

"Vodstvo Fibine lige prvakov in evropski odbor Fibe sta bila pozvana, da na tem mestu sprejmeta ustrezne odločitve za prihajajoča reprezentančna in klubska tekmovanja," so sporočili iz mednarodne zveze in dodali: "Spremljali bomo dogajanje in, če bo potrebno, sprejeli nadaljnje ukrepe."

Preberite še: