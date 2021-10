FBI pri goljufiji zalotil 18 nekdanjih NBA košarkarjev

Zavarovalniška goljufija nekdanjih košarkarjev lige NBA. FBI jih je 16 že aretiral. Na zavarovalnico so izdajali lažne račune za zdravniške in zobozdravstvene usluge.

Proti osemnajstim nekdanjim košarkarjem lige NBA so vložili obtožnico zaradi zavarovalniške goljufije. FBI jih je 16 že aretiral. Ligo NBA oziroma njen zdravstveni sklad so oškodovali za okoli 3,5 milijona evrov. Vlagali so ponarejene dokumente za zdravniške in zobozdravstvene storitve. Vodja goljufije je bil Terrence Williams, leta 2009 11. izbor na naboru, ki sicer posebej uspešne kariere v dresu Netsov, Rocketsov, Kingsov in Celticsov ni naredil.

Glen Davis. Foto: Reuters Med bolj znanimi košarkarji, ki jih je Williams zvabil v goljufijo, so Tony Allen (19. obtožena je njegova žena), Will Bynum, Glen Davis, Darius Miles, Sebastian Telfair in C.J. Watson. V zameno za ponarejena zdravniška spričevala naj bi Williams od njihov dobil skoraj 200.000 evrov provizije.

"Veriga je delovala takole: najprej je Williams priskrbel ponarejene račune za zdravniške storitve, nato je v goljufijo zvabil sostorilce, druge nekdanje košarkarje, nato pa so ti želeli povrnitev stroškov iz zdravstvenega sklada lige. Večina zahtev je bila izplačanih, saj se ni vedelo, da gre za ponarejene račune. V številnih primerih je Williams prejel delež od izplačanih zahtevkov," je pojasnila Audrey Strauss, tožilka iz New Yorka.

Policija je zbrala dokaze, da obtoženi na datume zdravniških uslug sploh niso bili v kraju, kjer je bil račun izdan. Greg Smith, ki je v NBA igral pet sezon (za Houston, Dallas in Minnesoto), je denimo na zavarovalnico poslal račun za lokalno narkozo in zobozdravstvene usluge v ambulanti na Beverly Hillsu 20. decembra 2018. Pa je tisti dan igral košarko na Tajvanu. Za isto ambulanto in enak poseg, a na druge datume so dobili tudi Glena Davisa, Anthonyja Wrotena in Tonyja Allena.