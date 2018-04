Farsa na domačem parketu dobila zaključek, sprašujejo se o regularnosti prvenstva

V soboto so ljubitelji košarke v Šentjurju spremljali lokalni derbi v ligi za prvaka. Domačim je nasproti stala Rogaška, a se tekma ni končala po izteku 40 minut. Sodnik Milan Španič jo je zaradi izjav navijačev prekinil. Nadaljevati bi se morala v ponedeljek pred praznimi tribunami, vendar se gostitelji s tem niso strinjali in na Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) naslovili pritožbo. S krovne košarkarske organizacije so zdaj sporočili, da je tekma končana za zeleno mizo v korist Rogaške z 20:0.

Pri rezultatu 58:51 za Rogaško ter devet minut in 36 sekund pred koncem zadnje četrtine se je tekma končala. Sodnik Milan Španič se je odločil, da tekmo prekine, nadaljevati pa jo je hotel, ko bi organizator izpraznili del tribune, s katerega je slišal besede na svoj račun.

Sodnika zmotilo, da so vzklikali: "Bravo, Španič"

Košarkarji Šentjruja so izgubili za zeleno mizo. Foto: Vid Ponikvar "To je lokalni derbi, na katerem so prisotne napetosti. S tribune zato pride kakšna neprimerna izjava, vendar jih za čuda v tem derbiju ni bilo veliko. S tribune naše organizirane navijaške skupine so prišle besede: 'Bravo, Španič.' Prekinil je tekmo in od mene zahteval, da izpraznim del tribune. Najprej smo želeli izvedeti, kaj je sploh razlog, ker nismo vedeli, vendar odgovora sprva nismo dobili. Po desetminutnem spraševanju smo le izvedeli, da so navijači to rekli in da mu skandiranje ni bilo všeč. Zame je to enako, kot če navijači vzklikajo: 'Sodi pošteno.' Delegata sem vprašal, ali je to žalitev, in odgovoril je, da je. Meni se ne zdi. Na mojo pripombo, da mora sodnik izločiti te dejavnike, mi je dejal, da so v Sloveniji dvorane majhne in se to sliši. Na pobudo našega predsednika smo se nato odločili, da zaradi tega ne bomo izpraznili dvorane," je celotno zgodbo pojasnil športni direktor Šentjurja Dejan Fideršek.

S KZS so nato poslali sklep, da se bo tekma nadaljevala v ponedeljek, a pred praznimi tribunami, s čimer se domači niso strinjali: "Pritožili smo se. Za nastali položaj se ne čutimo odgovorne. Tisti navijači, ki niso del organiziranih navijaških skupin, niso nič krivi za to. Tako bi naši in navijači Rogaške ostali brez tekme. Ne bi prehiteval dogodkov, vendar pričakujemo odločitev za zeleno mizo. Glede na to, da smo manjši klub, ne gre pričakovati česa drugega. Da se ne bi ogrozilo regularnosti prvenstva. Mi bi sicer že včeraj igrali, vendar pred gledalci. Normalno, po športni poti in ne za zeleno mizo," je Fideršek dejal, preden je izvedel za odločitev KZS.

20:0 za Rogaško

Rogaška je v igri za polfinale državnega prvenstva. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ta je danes sprejela sklep, da se tekma registrira 20:0 v korist Rogaške. "Tekma se v skladu z 20. členom UKPI ter 68. in 125. členom TP 1. SKL registrira po uradni dolžnosti z izidom 20:0, in sicer v korist KK Rogaška, ekipi KK Šentjur pa se ne podeli točke za sodelovanje. Košarkarska zveza Slovenije je naredila vse za dobrobit slovenske košarke in da se srečanje zaključi na košarkarskem igrišču," so zapisali pri KZS.

A za klub iz Šentjurja izguba točke ne igra pretirane vloge, saj ni več v igri za polfinale, je pa par točk pomemben za Rogaško, ki je z zmago za zeleno mizo četrta ekipa lige za prvaka.

Lestvica lige za prvaka: 1. Petrol Olimpija 10 tekem - 18 točk

2. Sixt Primorska 10 - 17

3. Krka 10 - 16

4. Rogaška 10 - 16

5. Helios Suns 10 - 15

6. Šenčur Ggd 10 - 14

7. Ilirija 10 - 12

8. Šentjur 10 - 11

Pri Heliosu se sprašujejo o regularnosti lige, katere ugled je že tako načet

Pri Heliosu so skočili v zrak. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zaradi nastalih dogodkov so se že včeraj oglasili pri Helios Suns, ki se še borijo za vstop v polfinale. Njihov konkurent je prav Rogaška, za katero zaostajajo za zmago, kakor tudi za Krko. Zmotilo jih je, ker Šentjur ni želel dokončati tekme v ponedeljek, kot je predvidel komisar na KZS.

"Regularnost tekmovanja je postavljena na kocko. Pred nami so še štirje krogi tekmovanja, ki še zdaleč ni dobilo polfinalistov. Klubi, ki se za zadnja mesta še vedno športno potegujemo, smo lahko zaradi takšne odločitve oškodovani. Ocenjujemo, da je takšno ravnanje nešportno, otročje trmasto in strahopetno in mu v moderni zgodovini slovenskih prvoligaških tekmovanj ni para. Odločitev imamo za še toliko bolj bizarno, saj bi nadaljevanje tekme prav domačin na parketu lahko obrnil v svojo korist," je svoj pogled na nastal položaj razkril športni direktor Helios Suns Matevž Zupančič.

Nato je opozoril še na naslednje: "Akterji pri tem očitno tudi niso pomislili na verigo posledic za bodoče polfinaliste, ki jim uvrstitev naprej ne pomeni le dodatnih tekem, pač pa uvrstitev v mednarodno tekmovanje liga ABA 2 (priznavanje tega v našem okolju je že tema za neki drug pamflet). To pa je že tesno povezano s sponzorstvi, izpostavitvijo kluba v TV-prenosih, prodajo vstopnic in samo podobo kluba, ki bi mu to uspelo. Kot kaže, verižne reakcije niso predvideli niti tisti, ki so odločili, da se nesrečna tekma (upravičeno ali ne) prekine. Prepričani smo, da bodo ustrezni organi KZS kot do zdaj ukrepali v skladu s tekmovalnim pravilnikom, vseeno pa to ne more popraviti nastale kolateralne škode za samo tekmovanje in že tako načet ugled Lige Nova KBM. Bravo, slovenska košarka!"