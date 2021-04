Šiškov Bayern po drami ostaja med živimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes sta bili v evroligi na sporedu še dve četrti tekmi četrtfinala. Žan Mark Šiško (dve točki) je z Bayernom po preobratu s 85:82 ugnal Armani Olimpio in ostaja v igri za polfinale. Enako velja za Zenit, ki je z zmago proti Barceloni (74:61) prišel do izenačenja na 2:2.

Bayern slovenskega reprezentanta Žana Marka Šiška je tekmo dobro začel, vodil po prvi četrtini, po drugi pa že precej zaostal. Nato je lovil tekmeca, ga tudi ujel, odločali pa so zadnji trenutki tekme. Milančani so vodili 82:80, 23 sekund pred koncem pa je srbski košarkar Bayerna Vladimir Lučić po protinapadu najprej žogo zabil v koš, nato pa zadel še dodatni prosti mest. Na nasprotni strani je pod koš prodrl Shavon Shields, pri tem pa storil osebno napako, ki so jo sodniki, med katerimi je bil tudi Slovenec Matej Boltauzer, dosodili po dolgem ogledu posnetka. Lučić je osem sekund pred koncem zadel še dva prosta mesta, gostom pa v zadnjem napadu ni uspelo izsiliti podaljška.

Že v sredo smo dobili prvega polfinalista, potem ko je CSKA s 3:0 v zmagah izločil turški Fenerbahče. V četrtek je Real zmagal na četrti tekmi z Anadolu Efesom in njuno četrtfinalno serijo izenačil na 2:2.