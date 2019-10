V živo: Real po mrku v zadnji četrtini praznih rok v Litvi

Košarkarji madridskega Reala, za katerega igra naturalizirani slovenski reprezentant Anthony Randolph, so v 3. krogu Evrolige po slabi zadnji četrtini (na začetku te so vodili za pet točk) s 73:86 izgubili pri Žalgirisu, ki je vknjižil prvo evroligaško zmago. Ob porazu je bil v španski vrsti s 15 točkami strelsko najbolj razpoložen prav Randolph, ki je dodal dva skoka in ukradel eno žogo. Ruski obračun med branilcem naslova CSKA in Himkijem je z 99:86 pripadel Moskovčanom.