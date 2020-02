Dragić z Baskonio boljši od Crvene zvezde, Bayern s Šiškom zmagal v Rusiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 26. krogu evrolige je bil danes med drugim na sporedu derbi med CSKA in Barcelono, tesne zmage z 82:80 pa so se veselili košarkarji katalonskega kluba. Bayern München Žana Marka Šiška je bil uspešen na gostovanju pri ruskem Zenitu (68:77), slovenski košarkar pa je obsedel na klopi za rezerve. Baskonia Zorana Dragića pa je bila boljša od Crvene zvezde (71:56). Zoran Dragić je v 13 minutah k zmagi svoje ekipe prispeval tri točke in dva skoka.