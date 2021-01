Boleč poraz razpoloženega Prepeliča, izgubili tudi Dragićevi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 22. krogu evrolige je Klemen Prepelič z Valencio gostil Žalgiris in izgubil za točko (78:79), Prepelič je bil ob porazu z 18 točkami najboljši strelec obračuna. Izgubila je tudi Baskonia Zorana Dragića, s 83:77 jo je ugnal Asvel. Vodilna Barcelona in CSKA do zmag.