Vodilni Real do zanesljive zmage, poraza beograjskih velikanov

Real je vknjižil 18. zmago in ostaja trdno na prvem mestu. Berlinska Alba Žige Samarja je izgubila v Milanu.

Začel se je že 20. krog rednega dela evrolige. Vodilni Real, ki je v prejšnjem tednu med drugim klonil na el clasicu in je zdaj pri dveh porazih, je z 92:71 zmagal pri Bayernu. Fenerbahče je bil doma boljši od Partizana. Izgubil je tudi drugi beograjski velikan, Crvena zvezda je klonila pri Lyonu. Mike Tobey je ob porazu Crvene zvezde igral dobrih devet minut, dosegel pet točk in dva skoka. Na delu je bila tudi berlinska Alba poškodovanega Žige Samarja, ki je s 76:82 izgubila pri milanski Olimpii.

Turki so na deseti domači tekmi vpisali deveto zmago (91:76). Z delnim izidom 22:2 na začetku zadnje četrtine so nadigral beograjski Partizan, ki je na desetih gostovanjih zabeležil zgolj tri zmage. Tretjič zapored je na tujem izgubil z več kot 14 točkami razlike in padel na 50-odstotni izkupiček.

Pomembno zmago v boju za končnico je vpisal Monaco, ki je na domačem parketu ugnal Baskonio (93:83), s katero sta imela pred tekmo enak izkupiček 10-9. Pri Špancih je blestel Markus Howard s 33 točkami, za Monaco, ki je prejšnji teden izgubil obe tekmi, pa je Mike James dosegel 26 točk.

Panathinaikos je zabeležil peto zmago na zadnjih šestih tekmah v evroligi in Anadolu Efesu zadal sedmi zaporedni poraz v tem tekmovanju (83:76). Marius Grigonis je bil s 24 točkami in metom 7:9 za tri točke pri strelec tekme.

Izgubil je tudi drugi klub iz Beograda. Crvena zvezda, ki je prejšnji teden premagala Fenerbahče v gosteh in Partizan doma, je morala v Lyonu priznati premoč Asvelu (100:91), ki je zabeležil drugo zaporedno zmago in se tako otresel zadnjega mesta. Francosko ekipo je prvič po odhodu Gianmarca Pozzecca vodil njegov pomočnik Pierric Poupet.

Boleč poraz v boju za končnico je doživela Valencia, ki je doma pokleknila pred Žalgirisom (79:84), Armani Milano pa je doma upravičil vlogo favorita proti zadnjeuvrščeni Albi Berlin (82:76).

V sredo bo tretja Barcelona doma pričakala Olympiacos, drugouvrščeni Virtus se bo pomeril z Maccabijem.

Evroliga, 20. krog:

Torek, 9. januar:

Sreda, 10. januar:

Lestvica: