Dober evroligaški večer Dragića in Prepeliča z napako

Do zmage je v petek z Real Madridom po podaljških v Pireju prišel tudi Anthony Randolph, ki je Sloveniji leta 2017 pomagal do zlate medalje na evropskem prvenstvu. Njen takratni selektor, Srb Igor Kokoškov, je v četrtek s Fenerbahčejem doživel hud poraz pri Žalgirisu.

Evroliga, 15. krog:

Četrtek, 17. december:

Anadolu Efes Istanbul : Armani Milano 69:72

Žalgiris Kaunas : Fenerbahče Istanbul 99:62

Panathinaikos Atene : Alba Berlin 92:69

Petek, 18. december:

CSKA Moskva : Zenit St. Peterburg 83:65

James 20, Milutinov in Hilliard 13; Pangos 14

Crvena zvezda Beograd : Valencia 76:73

Loyd 20, O'Bryant 15; Prepelič 15, 2 asistenci in skok v 20 minutah, Labeyrie 15



Bayern München : Baskonia Vitoria 77:66

Reynolds 21, Baldwin 17, Šiško 2 in 3 asistence v 17 minutah in pol; Dragić 13, 2 skoka in asistenca v 17 minutah in pol, Peters 12



Olympiacos : Real Madrid 82:86*

Martin in McKissic 18; Laprovittola 19, Thompkiins 13, Randolph 4 in 5 skokov v 14 minutah.



Asvel Villeurbanne : Himki Moskva 90:84

Yabusele 20, Cole 19; Booker 26



Barcelona : Maccabi Tel Aviv 67:68

Higgins 16; Bender 15, Dorsey 14



*-po podaljških