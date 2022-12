Po Partizanu še Zvezda s skalpom evropskega velikana

Višjeuvrščeno ekipo na lestvici je v četrtek zvečer v 15. krogu evrolige premagal tudi drugi beograjski klub − Crvena zvezda. Z 90:86 je bila boljša od atenskega velikana Olympiacosa. Drugi polčas je dobila za devet točk. Z 22 točkami je bil prvi strelec Zvezde Luca Vildoza. Za Beograjčane je to osma zmaga sezone, za Atenčane pa šesti poraz.

Maccabi je Albo Berlin premagal s 83:70, potem ko je v zadnji četrtini naredil delni izid 18:0. Osma zmaga za izraelski klub.

