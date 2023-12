Real osvojil Atene, Baskonia po tesni končnici ugnala Crveno zvezdo

Berlinska Alba, pri kateri je zaradi težav s stopalom še tretjo evropsko tekmo v nizu izpustil Žiga Samar, je v 13. krogu košarkarske evrolige doma ostala praznih proti Anadolu Efesu. Vodilni Real Madrid je v gosteh odpravil Panathinaikos, Partizan, ki je pred tem zadnji dve tekmi dobil po podaljšku, pa je bil v Beogradu boljši od milanske Olimpie. V petek so bila uspešna tudi preostala moštva z vrha, Barcelona, Virtus, Monaco in Baskonia, ki je v dramatični končnici premagala Crveno zvezdo, za katero je Mike Tobey v 12 minutah in pol dosegel pet točk.

Dvoboj oslabljenih ekip v Berlinu je predvsem po zaslugi boljše zadnje četrtine pripadel gostom. Ti so na krilih Shana Larkina (32 točk) slavili sedmo zmago v sezoni, medtem ko je Alba, za katero je Johannes Thiemann dosegel 31 točk, na dnu z 11 porazi po 13 tekmah.

Sedmo zmago v sezoni je zabeležil tudi Partizan, ki je doma z 82:69 premagal Emporio Armani Milano. Ta je ostal pri štirih zmagah. Tudi na tej tekmi je odločila zadnja četrtina, ki so jo Beograjčani dobili z 21:7. Kevin Punter je dosegel 19 točk, Bruno Caboclo pa 16. Pri poraženih Italijanih je Shavon Shields prav tako dvoboj končal z 19 točkami.

Hrvaški reprezentant Mario Hezonja, ki se bo prihodnje leto meril s Slovenijo na kvalifikacijskem turnirju za OI v Pireju, je bil z 19 točkami najboljši strelec Reala na gostovanju v Atenah. Foto: Reuters

Po prvem porazu pretekli teden proti Fenerbahčeju je znova na zmagovita pota našel madridski Real. Po Olympiakosu v torek je danes ugnal še drugega grškega predstavnika z 90:78. Kendrick Nunn, Mathias Lessort in Konstantinos Mitoglu so skupaj dosegli 57 od Panathinaikosovih 78 točk, a niso imeli prave pomoči soigralcev. Pri Realu je 19 točk dosegel Mario Hezonja. Real je na prepričljivo na vrhu razpredelnice z 12 zmagami, medtem ko je Panathinaikos zdrsnil pod 50-odstoten učinek.

Zvezda je klonila na vročem baskovskem terenu, potem ko se je tik pred koncem še približala na 82:84 in s trojko Rokasa Giedraitisa osem sekund pred koncem izenačila na 85:85. A še en poskus Gedraitisa v zadnji sekundi za tri je zgrešil cilj in domači so zmagali s 87:85. Tobey je za Beograjčane v dobrih 12 minutah na parketu dosegel pet točk in dodal še dve asistenci.

Monaco je za osmo zmago v ligi premagal Žalgiris s 83:79, Olympiakos pa je za sedmo zmago v sezoni premagal Bayern s 77:69.

Druga na lestvici Barcelona se je pomerila s Fenerbahčejem, na koncu je slavila z 89:81 in je zdaj pri desetih zmagah. Deveto pa je dosegel Virtus iz Bologne, ki je s 100:90 premagal Maccabi.

Evroliga, 13. krog

Četrtek, 7. december:

Petek, 8. december:

Lestvica: