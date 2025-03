Tekma sezone za Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije in Bešiktaša se bodo danes ob 19.30 v Stožicah pomerili za mesto v četrtfinalu evropskega pokala.

Po štirih mesecih in pol ter osemnajstih tekmah rednega dela, v katerih sta ekipi zbrali po 10 zmag in 8 porazov, bo o četrtfinalu odločala zgolj ena tekma. Prednost domače dvorane ima Cedevita Olimpija, ki je v skupini B zasedla četrto mesto, medtem ko so bili Turki v skupini A peti.

V četrtfinale so kot najboljši dve ekipi iz vsake skupine prvega dela že uvrščeni Valencia, Hapoel Jerusalem, Bahčešehir in Hapoel Tel Aviv. Zmagovalec dvoboja v Stožicah se bo v četrtfinalu prav tako na eno tekmo pomeril s turškim Bahčešehirjem, poraženec pa bo zaključil z nastopi v evropskem pokalu. Tekma bo naslednji teden v Istanbulu.

Cedevita Olimpija poziva gledalce naj na tekmo pridejo pravočasno, predvsem pa z javnim prevozom, saj v dvorani in okolici ni dovolj parkirnih mest za vse obiskovalce.

