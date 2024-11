Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo hud ritem zahtevnih tekem. Manj kot 48 ur po zaključku obračuna s Crveno zvezdo v Beogradu bodo košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije znova stopili na parket, tokrat v Stožicah, kjer se bodo v okviru sedmega kroga rednega dela EuroCupa udarili s francoskim klubom Cosea JL Bourg-en-Bresse, ki je tako kot zasedba slovenskih prvakov po šestih odigranih tekmah pri štirih zmagah. Francoski tekmec je evropsko sezono odprl s štirimi zmagami, nato pa je bil dvakrat zapored prekratek.

"Ekipa JL Bourga je zelo disciplinirana, tako v napadu kot tudi v obrambi. Nenazadnje gre za finalista tekmovanja iz minule sezone, zato se moramo dobro pripraviti na sredino tekmo. Obe ekipi imata po šestih tekmah štiri zmage in dva poraza, torej lahko govorimo o derbiju kroga, zato bomo na poti do uspeha, ki si ga močno želimo doseči, potrebovali pomoč navijačev. JL Bourg na obeh straneh igrišča igra z zelo dobro energijo, igro naših tekmecev krasita dobra tranzicija in agresivnost v obrambi, to pa sta odliki njihove igre že vrsto let. Pozorni moramo biti tudi na njihovo 'post-up' igro in avtomatizme, ki jih kažejo pri igri na post-upu iz pick'n'rolla," je pred sredino tekmo povedal začasni glavni trener Cedevite Olimpije Đorđe Adžić.

"JL Bourg na obeh straneh igrišča igra z zelo dobro energijo, igro naših tekmecev krasita dobra tranzicija in agresivnost v obrambi, to pa sta odliki njihove igre že vrsto let," opozarja Adžić. Foto: Aleš Fevžer

Vprašaj pri Mitroviću

Za zdaj še ni znano, ali bo zasedbo danes že vodil Zvezdan Mitrović. Kot so sporočili iz kluba, bo odločitev padla pred tekmo. Bryntona Lemarja v sredo zjutraj čaka pregled, po katerem bo zdravstvena ekipa kluba sprejela odločitev, kdaj se Lemar lahko priključi ekipnim treningom.

V obračun s Francozi Cedevita Olimpija vstopa s popotnico treh zaporednih porazov, dveh v regionalni ligi in enega v Evropskem pokalu. JL Bourg, finalist evropskega pokala iz minule sezone, ko je nato v finalu izgubil s Paris Basketball, je v sezono 2024/25 vstopil odlično, na prvih štirih tekmah premagal Hamburg, Cluj, Umano Reyer in Turk Telekom, a v zadnjih dveh krogih doživel dva poraza, najprej proti Lietkabelisu, v šestem kolu pa še proti Arisu. Cedevita Olimpija in JL Bourg sta se v preteklosti v evropskem pokalu pomerila že šestkrat, štirikrat v rednem delu sezone in enkrat v bojih najboljših 16 ekip tekmovanja. Izkupiček zmag in porazov je po teh šestih obračunih na strani Cedevite Olimpije, ki je slavila štiri zmage, nazadnje pa sta se moštvi med seboj pomerili v rednem delu sezone 2022/23, ko sta si tudi razdelili zmagi.

"V EuroCupu igramo precej dobro, na visoki ravni. Vsaka tekma je zabavna, saj se borimo proti ekipam iz različnih držav, ki igrajo na vrhunski ravni. Zaenkrat igramo dobro, želimo pa še naprej zmagovati in si tako pripraviti dobro izhodišče pred nadaljevanjem sezone," je pred sredino tekmo v stoženski dvorani povedal Devin Robinson. "Pred nami je boj. Zadnjo tekmo v evropskem pokalu smo izgubili, želimo se vrniti na zmagovalne tirnice, zato bomo skušali dati vse od sebe in zaigrati na visoki ravni. JL Bourg je zahteven tekmec, oboji imamo enak izkupiček zmag in porazov. Komaj čakam tekmo in upam, da se nam v dvorani pridružijo tudi navijači."

