Olimpija gosti četo nekdanjega slovenskega reprezentanta

Danes ob 20.00 bodo Stožice gostile obračun četrtega kroga EuroCupa, saj bo ljubljanska Cedevita Olimpija gostila nemški Ratiopharm Ulm, ki ga vodi Jaka Lakovič. Ljubljančani so v prejšnjem krogu prvič izgubili in se bodo na evropski sceni tako skušali vrniti v zmagovalne tirnice.

Za razliko od Cedevite Olimpije imajo košarkarji Ratiopharma Ulma po treh odigranih tekmah v Evropskem pokalu na svojem računu dva poraza in eno zmago. Zmagali so v zadnjem, tretjem kolu, ko so na domačem parketu z 90:83 ugnali Umana Reyer Venezio.