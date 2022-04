Cedevita Olimpija z odliko sklenila redni del

Košarkarji Cedevite Olimpije so v grškem mestu Patras z odliko končali redni del EuroCupa. Ljubljančani so na tekmi 18. kroga z 88:67 odpihnili Promitheas Patras in si zagotovili tretje mesto v skupini B. Olimpija bo imela vsaj v osmini finala prednost domačega igrišča, njen tekmec v izločilnih dvobojih na eno tekmo 19. ali 20. aprila pa bo šestouvrščena ekipa iz skupine A, Turk Telekom Ankara ali Hamburg.

V grškem obalnem mestu je ljubljanski kolektiv igral brez kapetana Jake Blažiča, ki je tako izpustil drugo tekmo zapored. Že v nedeljo Blažič namreč ni stopil na parket zaradi bolečin v hrbtu, strokovni štab pa je skupaj s kapetanom sprejel odločitev, da je bolje, da se Blažič v ponedeljek vrne v Ljubljano in tam trenira po prilagojenem programu.

V EuroCupu Cedevita Olimpija poraza ne pozna vse od 26. januarja, ko so zmaji doživeli poraz na gostovanju pri JL Bourgu v Franciji. Motivirani ljubljanski košarkarji so za tem zmagali na osmih zaporednih evropskih obračunih. V marcu je Golemčeva četa zapored premagala Budućnost, sredine tekmece v Patrasu, Virtus Segafredo Bologno, Umano Reyer in Valencio. Zdaj so bili boljši še od grške ekipe.

Dan Duščak je na parketu preživel skoraj 20 minut. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Ljubljančani so vodili praktično od prve do zadnje minute tekme, prvo četrtino so dobili z 29:15, zmaga pa v nadaljevanju ni bila pod vprašajem niti za trenutek. Že v prvem polčasu je Jurica Golemac na igrišče poslal tudi Dana Duščaka, do konca tekme pa je na igrišče poslal vseh 12 igralcev.

Z 19 točkami je bil sicer na koncu najbolj razpoložen Jacob Pullen, Marko Radovanović jih je dodal 15.

Grški Promitheas je prvi del končal na zadnjem mestu. Na 18 tekmah je grški kolektiv dosegel štiri zmage in doživel 14 porazov. Ekipi sta se med seboj prvič srečali pred manj kot mesecem dni v Ljubljani, zanesljivo zmago z rezultatom 98:84 pa je slavila Cedevita Olimpija.

Cedevita Olimpija zdaj čaka na nasprotnika v osmini finala. Z osvojenim tretjim mestom v skupini B si je četa Jurice Golemca že zagotovila, da bo to tekmo odigrala na domačih tleh.