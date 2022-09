V živo: Francija s trojkami drži prednost, a Italija se prebuja

Slovenija bo skušala tretjič na 14 evropskih prvenstvih in drugič zapored preskočiti četrtfinalno stopničko. Pred petimi leti v Istanbulu je v razburljivi in atraktivni predstavi premagala Latvijo, leta 2009 na Poljskem pa je bila s košem razlike boljša od Hrvaške. Štirikrat je Sloveniji spodletelo v četrtfinalu. Leta 2005 v Beogradu je bila boljša Nemčija, leta 2007 v Španiji je Grčija zmagala s točko prednosti, leta 2011 v Litvi nas je nadigrala Španija, dve leti kasneje v Ljubljani pa Francija.

Selektor Aleksander Sekulić ne bo mogel računati na Zorana Dragića, ki si je v osmini finala proti Belgiji poškodoval stegensko mišico, zadovoljen pa je, da sta tako Luka Dončić kot Mike Tobey hitro sanirala poškodbi gležnjev. Prvi zvezdnik ekipe je po sinočnjem treningu še čutil rahlo bolečino, medtem ko je za Američana bizarna nezgoda na začetku tekme proti Nemčiji le še spomin.

Trojke in izgubljene žoge na prvi sredine četrtfinalni tekmi

Italijani so v osmini finala s 16 trojkami šokirali in izločili favorizirano Srbijo. S tem receptom je tekmo četrtfinala začel njihov nasprotnik Francija. S šestimi trojkami iz osmih poizkusov so Francozi po prvih 10 minutah vodili s 27:20. Italijani so v prvi četrtini iz 12 poizkusov zadeli štiri. V drugi so Francozi zadeli še tri (met izza črte 9/16), so pa ob zelo agresivni obrambi Italijanov izgubili kar 11 žog. In tako po prvem polčasu njihova prednost ni bila tako visoka (38:31). Z izjemo Simoneja Fontecchia, ki je bil z 11 točkami najboljši strelec prvega dela igre, so naši zahodni sosedi slabo metali na koš, le 33-odstotno.

