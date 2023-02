Eu amo basquete kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk só briga sem sentidopic.twitter.com/SEE06uQCrx — NBA da bad (@NBAdabad) February 4, 2023

Izvršni podpredsednik lige NBA Joe Dumars je sporočil tudi suspenz ene tekme za Jalna Suggsa "zaradi stopnjevanja spora, ko je agresivno zgrabil Riversa za vrat in ga potegnil na tla", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za svojo vlogo v pretepu je bil kaznovan še Jaden McDaniels z 20 tisoč dolarji (18.471 evri) kazni zaradi potiskanja Bambe. Na dvoboju je bil izključen še Taurean Prince, ki pa večje kazni ni prejel.

Muchos conflictos de este tipo últimamente en la NBA. Ayer fue el turno de Mo Mamba y Austin Rivers.pic.twitter.com/uUraReAgmC — Daniel Burgueño (@DanielBur29) February 4, 2023

Divje scene v Minneapolisu so se zgodile v tretji četrtini, ko sta si najprej v lase skočila Bamba in Rivers. Center Orlanda je vstal s klopi in z boksarskimi udarci planil na Riversa. Slednji je dejal, da je večkrat med tekmo slišal neprimerne besede s klopi tekmecev, namenjene njemu in soigralcem. Na koncu naj bi jim dejal le, da naj se umirijo in so bolj spoštljivi, preden je Bamba vstal in ga napadel, prvi udarec pa je letel mimo njegovega obraza.

"Po incidentu je Bamba na hodniku pred garderobami poskušal nadaljevati sovražno obračunavanje z Riversom, pri čemer je agresivno odrinil tudi predstavnika varnostne službe," je NBA zapisala v izjavi. Kot so dodali pri ligi, sta igralca po tekmi "nadaljevala z zaostrovanjem na družbenih omrežjih".

Orlando je sicer premagal Minnesoto s 127:120.

Preberite še: