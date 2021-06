Katastrofalen dan slovenskih košarkaric

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je po visoki četrtkovi zmagi nad Turkinjami le dan pozneje doživela močan udarec na evropskem prvenstvu. Belgijke so jih premagale s kar 92:57. V nedeljo jih čaka še zadnja tekme skupinskega dela. Nasproti bo stala Bosna in Hercegovina, ki je po dveh tekmah še neporažena.

Slovenske košarkarice so bile pred tekmo z Belgijo optimistične in so napovedovale, da se bodo tekmicam maščevale za poraz leta 2019 v repasažu EuroBasketa za uvrstitev v četrtfinale v Beogradu. Belgijke so takrat prvenstvo končale na petem mestu, Slovenke pa na desetem.

Želja pa je ostala v garderobi, saj na parketu dvorane v Strasbourgu niso pokazale pravega značaja. Povsem anemične so bile, Belgijke pa so od prve minute naprej narekovale ritem igre ter le povečevale naskok. Rezultat 92:57 pove, kako nebogljene so bile tokrat naše košarkarice.

Po Belgiji dan premora, nato še proti BiH

Varovanke Damirja Grgića po tekmi z Belgijo čaka dan premora, nato pa se bodo slovenske košarkarice v nedeljo ob 12. uri pomerile še z Bosno in Hercegovino. V četrtfinale se bo neposredno uvrstila prvouvrščena ekipa skupine, drugo in tretjo pa čakajo dodatne kvalifikacije.