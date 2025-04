Dvoboj, ki bo zanimal tudi Dončića in druščino

V noči na petek je na sporedu pet tekem. Za Los Angeles Lakers bo zanimiva tekma med Memphis Grizzlies in Minnesota Timberwolves, ekipi, ki igrata v zahodni konferenci in se borita za čim boljše izhodišče v končnici.

Košarkarji Los Angeles Lakers so si z zadnjo zmago na Dallas Mavericks že zagotovili mesto v končnico. Mesta pa še nimata zagotovljenega Memphis Grizzlies in Minnesota Timberwolves. Prvi so trenutno na šestem mestu zahodne konference (47 zmag – 32 porazov), medtem ko je Minnesota trenutno na osmem mestu (46-33). Ob ekipi se borita za čim boljšo izhodišče v končnici.

Grizliji bodo skušali doseči še četrto zaporedno zmago, medtem ko Minnesota Timberwolves lovi pomembno zmago, s katero bi lahko nasprotnike na lestvici ujela ali celo prehitela.

Pri Memphisu je 22.2 točke na tekmo najbolj razpoložen Jaren Jackson. Pri Minnesoti je glavni motor Anthony Edwards, ki povprečno dosega 27.4 točke.

Liga NBA, 10. april:

Lestvica

Preberite še: