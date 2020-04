Giannis Antetokounmpo in njegovi bratje podarili deset tisoč zaščitnih mask

Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo in njegovi bratje so po zgledu Luke Dončića v sredo v atenskem predmestju Zografouja podarili deset tisoč kirurških mask za pomoč v boju proti izbruhu koronavirusa.

"Občina Zografou želi izraziti veliko hvaležnost družini Antetokounmpo, ker je prebivalcem mesta ponudila deset tisoč mask kot ukrep zaščite pred virusom covid-19," so zapisali v izjavi občine.

Poteza družine dokazuje tesno vez, ki jo imajo bratje Antetokounmpo z mestom, kjer je bil nekaj let njihov dom.

Giannis, lanski MVP v NBA, in njegovi bratje Thanasis, Kostas in Alexis so v otroških letih v revščini živeli v Grčiji, kamor so njihovi starši iz Nigerije prišli kot priseljenci.

Odraščali so s prodajo trgovskega blaga na ulicah prestolnice, da bi pomagali svoji revni družini, a košarka jim je spremenila življenje. Giannis je leta 2016 z Bucks podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 100 milijonov dolarjev, s košarko pa se ukvarjajo tudi bratje.

Občina je sporočila, da bodo maske, ki jih je darovala družina Antetokounmpo, takoj razdeljene zaposlenim v regiji in ranljivim skupinam.

Grčija ima trenutno 1854 okuženih z novim koronavirusom, doslej je vlada poročala o 83 smrtnih primerih.