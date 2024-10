Druga zmaga Kansai Heliosa

Košarkarji Kansai Heliosa so dobili drugo tekmo lige Aba 2. Po zmagi v Zagrebu proti Cedeviti Junior v Zagrebu so bili uspešni tudi v prvem domačem dvoboju skupine A. V Domžalah so z 69:62 premagali črnogorski Teodo iz Tivta, ki je tako zabeležil drugi poraz, v prvem krogu je izgubil proti ekipi MZT Skopja.

Domžalčani pa niso imeli lahkega dela. Prvi polčas so izgubili, nato se v tretji četrtini vrnili v vodstvo. Dobre štiri minute do konca so vodili za osem točk, a gosti se niso dali. Približali so se na 60:63, 56 sekund pred koncem še na 62:65, a to je bilo tudi vse, kar so v Domžalah dosegli. S točkama Sretena Kneževića, nekdanjega igralca Teoda, in Jana Zemljiča so domači potrdili zmago.

V domžalski vrsti je bil spet najučinkovitejši Blaž Mahkovic, dosegel je 15 točk, 12 sta jih prispevala Lovro Urbiha ter Knežević. Naslednjo tekmo bo Helios odigral 23. oktobra, ko bo gostoval v Skopju.