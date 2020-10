Druga liga ABA se seli v mehurčke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klubi druge lige Aba so bili s strani športnega direktorja lige Milije Vojinovića obveščeni, da je bila glede na trenutno epidemiološko sliko ter pogovore s sodelujočimi klubi sprejeta sprememba formata tekmovanja in koledarja. Ligaški del tekmovanja bo razdeljen na dva turnirja, na katerem bodo ekipe odigrale po šest oziroma sedem tekem. Nato bo sledila še končnica za prvaka oziroma obstanek.

V končnico za prvaka, se pravi četrtfinale, se bo uvrstilo prvih osem moštev, v spodnji delu pa bodo igrala štiri najslabša.

Predviden začetek prvega turnirja je 9. novembra, gostitelja pa bosta košarkarski klub Zlatibor in občina Čajetina.

"Zaradi pandemije in notranjih trenj, ki so v Aba prostoru stalnica, smo bili klubi letos zelo pozno obveščeni o poteku nove sezone. Naš osnovni cilj je preživetje tekmovanja Aba2, zato smo pristali na prilagojen sistema. Igranje turnirjev v mehurčkih bo nova izkušnja za vse. Turnirski sistem s tekmami vsak drugi dan predstavlja možna pozitivna in negativna presenečenja," je ob tem povedal direktor Helios Suns Matevž Zupančič.

