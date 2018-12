Primorska in Helios prek stotice, nesrečen poraz Rogaške

Primorci so po porazu pred dnevi spet zmagali. Razbili so Spars.

Primorci so po porazu pred dnevi spet zmagali. Razbili so Spars. Foto: Vid Ponikvar

V 13. krogu košarkarske lige lige Aba 2 sta Primorska Sixt in Helios Suns prišla do visokih zmag, prvi so bili s 102:61 boljši od Spars, drugi pa s 106:74 od Vršča. Rogaška je v tekmi preobratov izgubila s 93:94 z Mostarjem.

Potem ko je vodilna Primorska v prejšnjem krogu prvič letos izgubila, je tokrat vknjižila novo zmago. Doma so s 102:61 (30:21, 56:36, 81:46) zanesljivo premagali Spars iz Sarajeva, ki na tekmi niti enkrat ni vodil. V prvem polčasu je s 17 točkami izstopal domači košarkar Ivan Marinković.

V tretji četrtini so domači po dobri obrambni igri prejeli le deset točk, sami pa so bili strelsko še naprej zelo razpoloženi. Vsi košarkarji Primorske so dobili priložnost za igro in se tudi vpisali med strelce. Marinković je na koncu tekme v statistiko vpisal 20 točk, 16 sta jih dodala Žan Mark Šiško in Marko Jagodić Kuridža.

Helios Suns je v Vršcu zabeležil novo zmago. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tekmo zadnjeuvrščenih moštev Vršča in Heliosa so bolje začeli domači, ki so bili prvih pet minut v minimalni prednosti, vodstvo 10:9 v peti minuti pa je bilo tudi zadnje domače na tekmi. Do konca prve četrtine je Heliosu uspelo priti na plus osem (28:20), do polčasa pa so prednost le še povečevali in na odmor odšli z 19 točkami razlike.

Za visoko vodstvo je bil z 21 točkami najzaslužnejši Đoko Šalić. V nadaljevanju so razliko le še povečevali in na koncu zmagali s 106:74. Šalić je v drugem polčasu dal še osem točk in se zaustavil pri 29 točkah, Miroslav Pašajlić pa jih je skupno na tekmi dal 25.

Rogaški je malce zmanjkalo. Ostaja pri štirih zmagah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Dvoboj devetega in desetega moštva lestvice Rogaške in Mostarja so s 94:93 (28:19, 51:42, 65:73) dobili domači, ki so bolje začeli tekmo in prevladovali celoten prvi polčas. Rogaška se je nekajkrat uspela približati na minus štiri, več pa ni zmogla in ob polčasu je zaostajala za devet (54:42). V tretji četrtini pa je Rogaška pripravila preobrat in iz zaostanka prešla v vodstvo. Nasprotniku so košarkarji Rogaške v desetih minutah dovolili le 14 točk, medtem ko so jih sami dali 31.

Po izenačenju na 80 v zadnji četrtini v 35. minuti, so domači z delnim izidom 10:0 dve minuti in pol pred koncem tekme vodili za deset, potem so na svoj račun prišli gostje in 20 sekund pred koncem povedli z 93:92, a tri sekunde pred koncem prejeli koš in izgubili s 94:93. S 27 točkami je pri Rogaški izstopal Mirza Sarajlija.

Lestvica: