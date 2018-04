Dragić bi rad trgovino pustil še odprto

V dvoboju uvodnega kroga končnice med Miamijem in Philadelphio bolje kaže drugi. Po štirih tekmah košarkarji 76ers vodijo v zmagah s 3:1. Ponoči bodo imeli priložnost, da se uvrstijo v drugi krog, a se Goran Dragić skupaj s soigralci ne namerava zaustaviti in končati sezone, čeprav se zaveda, da ga čaka težko delo na gostujočem parketu. V zgodovini je le enajstim ekipam uspelo spreobrniti takšen zaostanek v skupno zmago.

Fizična moč in igra košarkarjev Philadelphie povzroča Miamiju nemalo težav, a se bodo te še povečale, če na tekmi ponoči ne bo mogel igrati Josh Richardson. Ponedeljkov trening je zaradi poškodbe rame izpustil.

"Vsak del telesa v meni želi igrati. Naredil bom vse, da se bo to zgodilo. Veliko terapij sem imel. Počutim se bolje. Bomo videli, kako bo," pravi Richardson.

Da je pomemben del ekipe, poudarja tudi slovenski košarkar Goran Dragić: "Če ga ne bi bilo, bi bila velika izguba. On je za nas zelo pomemben. Težko bi bilo, vendar nikdar ne moreš izbirati, kdo lahko igra in kdo ne. Kdor bo na voljo, bo stopil na parket in dal vse, kar zna."

Zadnje četrtine ...

Zadnje četrtine so trd oreh za Miami. Foto: Reuters Miami je na domač teren prišel z dobro popotnico, potem ko je bil v Philadelphii rezultatsko poravnan na 1:1. A košarkarji Vročice so pred svojimi navijači kar dvakrat izgubili. Zdaj priložnosti za spodrsljaj ni več. Zmagati morajo na vseh preostalih treh obračunih, če ne želijo končati sezone.

Vse tri tekme so košarkarji Miamija izgubili z zelo slabimi zadnjimi četrtinami, česar se Gogi zaveda: "Na zadnji tekmi smo prve tri četrtine igrali dobro, nismo naredili napak. Ko sta Simmons (Ben Simmons, op. a.) na enki in Redick (J. J. Redick, op. a.) delala 'pick'n'roll', smo slabo komunicirali. Na to moramo biti pripravljeni. V napadu so pripravljeni name in Wada (Dwyane Wade, op. a.). Moramo imeti druge možnosti."

Philadelphia je z atletsko ekipo trn v peti vsem klubom v ligi NBA. V zadnjih 20 tekmah je vsega enkrat izgubila. "Nikdar nisem bil v takšni seriji, kjer je prisotne toliko fizične moči. Ne smemo si dopustiti, da bi dobro igrali tri četrtine, potem pa bi nas fizično zmanjkalo in bi to vplivalo na psihološko zbranost. Zdržati moramo vso tekmo. Vseh 48 minut moramo igrati pametno in fizično. Ni lahko, vendar je to edini način, da lahko zmagamo," se zaveda Dragić.

"Vemo, kako veliki borci so pri Miamiju"

J. J. Redick je odlično razpoložen proti Miamiju. Na zadnji tekmi je dosegel 28 točk, poudarja pa, da so košarkarji Miamija veliki borci. Foto: Getty Images In psihološka priprava bo zelo pomembna, poudarja trener Philadelphie Brett Brown: "Vsak ima cilj, da uničimo drug drugemu razpoloženje."

Novih prijemov, kar zadeva taktiko, ostrostrelec Philadelphie Redick ne potrebuje: "S soigralci smo povezani in se čutimo. Ko pride do končnice, moraš eksplodirati. Dokončati moraš delo, a se zavedamo, kakšna organizacija je Miami, kakšne igralce ima … Vsi so veliki borci. Vsaka tekma v tej seriji je bila težka in nič drugače ne pričakujem na peti."

Miami lahko postane 12. ekipa v zgodovini lige NBA, ki bi preobrnila zaostanek z 1:3 v skupno zmago. Dragić s soigralci ne bi rad že ponoči zaprl trgovine in šel na predčasni dopust. Želja je, da bi v tem tekmovalnem obdobju svoje spretnosti košarkarskim ljubiteljem razkazovali še nekaj časa.