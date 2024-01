Domžale okrepil vsestranski Američan, že znanec slovenskih parketov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski klub Kansai Helios Domžale se je okrepil z 29-letnim Američanom Malcolmom Bernardom. Gre za vsestranskega košarkarja, ki je že znanec tako slovenskih parketov kot tudi lige ABA, saj je v tekoči sezoni nastopal za makedonski Pelister, pred tem pa v sezonah 2019/20 in 2020/21 v Rogaški. Prejšnjo sezono je preživel v Avstraliji, pred tem pa nastopal tudi na Finskem in v Belgiji.

Malcolm Bernard je v letošnji sezoni v drugi ligi ABA kot najboljši igralec Pelisterja dosegal povprečno 15 točk, pet skokov in pet asistenc. Na slovenskem državnem prvenstvu v dresu Rogaške je bila njegova statistika še nekoliko boljša, dosegal je povprečno 18 točk, šest skokov in nekaj več kot pet asistenc na tekmo, so sporočili iz domžalskega kluba.

"Zelo vesel sem, da sem se pridružil Kansai Heliosu, urejenemu klubu z veliko tradicijo. Ekipa že ima nekaj odličnih igralcev, ki jih poznam in spoštujem, a so imeli letos veliko smole s poškodbami. Po najboljših močeh bom poskušal doprinesti k zmagovalni mentaliteti ekipe in upam, da skupaj dosežemo zastavljene cilje. Veselim se tudi ponovnega sodelovanja s trenerjem, saj se dobro poznava in veva, kaj lahko pričakujeva drug od drugega," je ob podpisu pogodbe povedal 198 centimetrov visoki košarkar.

Iskali igralca, ki lahko pokriva več igralnih pozicij

Okrepitve pa se je razveselil tudi glavni trener domžalskega kluba Damjan Novaković: "Veseli smo, da smo uspeli v svoje vrste privabiti igralca, ki ga dobro poznamo, on pa dobro pozna okolje in tekmovanja, kamor prihaja. Po številnih poškodbah nismo bili v položaju, da bi tvegali s čistim novincem, prav tako pa smo iskali igralca, ki lahko pokriva več igralnih pozicij, saj bo naša klop kljub njegovemu prihodu še vedno kratka. Malcolm je nedvomno odličen igralec, na nas pa je, da mu najdemo pravo mesto v ekipi in se z njegovo pomočjo vrnemo na zmagovalne tire."

Domžalčani v slovenskem državnem prvenstvu v ligi Nova KBM z devetimi zmagami in štirimi porazi zaostajajo le za vodilno Krko, v drugi ligi ABA pa so v veliko slabšem položaju, tam so zmagali le dvakrat, doživeli pa pet porazov, kar jih uvršča na 12. mesto.

Preberite še: