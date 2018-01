Desetica Reala: Luka Dončić se ni niti preznojil

Slovenci na delu v Španiji

Košarkarji Reala nadaljujejo svoj pohod. V 15. krogu španskega prvenstva so visoko, s 84:66, premagali tudi Juventut in dosegli deseto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. Nazadnje so Luka Dončić in druščina grenkobo poraza občutili na začetku decembra, ko jih je v evroligi po podaljšku v Pireju premagal Olympiacos.